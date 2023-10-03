Вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти через "Дію": як це зробити

У застосунку "Дія" спільно з Фондом гарантування вкладів запустили нову послугу, яка дозволить вкладникам збанкрутілих банків повернути кошти через смартфон.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з повідомленням, українці, які мають вклади в банках, що збанкрутували, зможуть повернути кошти за кілька кліків у "Дії". Для цього потрібно подати заяву в застосунку і кошти надійдуть на картку єПідтримка після опрацювання заяви протягом 3 робочих днів.

Щоб подати заяву треба вибрати у "Дії" збанкрутілий банк, у якому був рахунок. Якщо вклади були у різних банках, то слід подати окремі заяви.

Далі потрібно обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти і уточнити особисті і контактні дані та підписати заяву "Дія.Підписом".

Щоб кошти були звраховані на картку, вона має бути відкрита в одному з 5 банків-агентів Фонду: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

"Тепер не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків. З будь-якого селища чи містечка подаєте заяву в Дії та отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", - написав він.

Повідомляється, що наразі послуга доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували.

"Загалом маємо 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати", - додав Федоров.