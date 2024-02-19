В прошлом году гривневые вклады физических лиц на банковских счетах выросли более чем на 20% - Пышный

По данным аналитического обзора Национального банка Украины за IV квартал, за год объемы гривневых вкладов физических лиц выросли на 20,5%, достигнув рекордных показателей по приросту розничных срочных депозитов в 37,2%.

О значительном росте гривневых средств физических лиц на банковских счетах сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, этот показатель демонстрирует стабильность доверия к гривне и банковской системе. При этом уровень долларизации депозитов продолжал снижаться, а возобновление роста средств на счетах началось в начале года после сезонного отлива.

Пышный добавляет, что монетарная политика НБУ была направлена на сохранение привлекательности гривневых инструментов и стимулирование спроса на кредиты. В результате ставки по гривневым депозитам позволяют защитить вклады от инфляции, а ставки по кредитам для бизнеса и физических лиц снизились.

Глава НБУ также отметил рост кредитования во всех сегментах, особо отметив успех государственных программ. Банковский сектор продемонстрировал высокую рентабельность, зарегистрировав 86,5 млрд грн чистой прибыли в 2023 году.

Следует отметить, что объем депозитов резидентов Украины в банках в январе снизился на 2% до 2345,9 миллиарда гривен. В частности, падение объема вкладов в иностранной валюте составило всего 0,6% до 765,1 миллиарда гривен, а вот в гривне – сразу на 3,2% до 1580,8 миллиарда.

Как прокомментировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, месячное сокращение депозитов в гривне в январе оказалось самым большим с начала войны.

При этом, в первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов. Объемы обязательств банков в течение ІV квартала в целом выросли преимущественно благодаря привлечению средств от домохозяйств и корпораций.

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