НБУ приостановил снижение учетной ставки и оставил ее на уровне 15%: какой курс гривны и уровень инфляции прогнозируют

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых с 26 января 2024 года. Таким образом НБУ приостановил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение правления НБУ учитывает необходимость поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. на горизонте монетарной политики.

"В ближайшие месяцы инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона, а с середины года несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года и переноса расходов бизнеса на потребительские цены. Дополнительно на цены будет давить и дальнейшее восстановление потребительского спроса", - прогнозируют в НБУ.

Как ожидают в регуляторе, инфляция будет составлять 8,6% в конце 2024 года, в 2025 году вернется в целевой диапазон и составит 5,8%, а в 2026 году – до 5%.

"Сохранение учетной ставки на уровне 15% позволит и дальше обеспечить привлекательность гривневых инструментов, чтобы их доходность и дальше превышала текущую и ожидаемую инфляцию. Граждане смогут защитить свои сбережения от инфляционного обесценения", - объясняют в НБУ.

По прогнозам регулятора, международная финансовая поддержка будет сохраняться, хотя и в меньших объемах. Это позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость.

Ожидается, что в 2024 году Украина получит около 37 млрд долларов. США посредством внешних кредитов и грантов.

"Базовый сценарий обновленного прогноза НБУ, в предположение которого закладывается получение достаточного объема международного финансирования и снижения рисков безопасности со следующего года, предусматривает незначительное снижение учетной ставки со второй половины 2024 года. В то же время НБУ будет адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и курсовой устойчивости ", – подчеркнули в НБУ.

Снижение учетной ставки

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.