НБУ призупинив зниження облікової ставки і залишив її на рівні 15%: який курс гривні та рівень інфляції прогнозують

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних з 26 січня 2024 року. Таким чином, НБУ призупинив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення Правління НБУ враховує необхідність підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики.

"У найближчі місяці інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону, а з середини року дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв та перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни. Додатково на ціни тиснутиме і подальше відновлення споживчого попиту", - прогнозують в НБУ.

Як очікують в регуляторі, інфляція становитиме 8,6% наприкінці 2024 року, у 2025 році повернеться до цільового діапазону і становитиме 5,8%, а в 2026 році – до цілі 5%.

"Збереження облікової ставки на рівні 15% дасть змогу й надалі забезпечити привабливість гривневих інструментів, щоб їхня дохідність і надалі перевищувала поточну та очікувану інфляцію. Громадяни зможуть захистити свої заощадження від інфляційного знецінення", - пояснюють в НБУ.

За прогнозами регулятора, міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах. Це дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість.

Очікується, що у 2024 році Україна отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

"Базовий сценарій оновленого прогнозу НБУ, у припущення якого закладається отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження безпекових ризиків із наступного року, передбачає незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року. Водночас НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та курсової стійкості", - підкреслили в НБУ.

Зниження облікової ставки

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.