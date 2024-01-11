У 2023 році НБУ погасив заборгованість за кредитами неплатоспроможних банків на понад 930 млн грн

У 2023 році на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків Національний банк України отримав понад 938 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Основним джерелом погашення стала реалізація заставлених майнових прав за кредитними договорами, яка принесла 480,7 млн грн.

Крім того, заборгованість за кредитами рефінансування, які були надані Національним банком, було погашено за рахунок наступних джерел:

Найчастіше погашення заборгованості відбувалося шляхом реалізації заставного майна поручителів в позасудовому порядку (298,6 мільйона гривень),

Здійснено реалізацію в рамках виконавчого провадження чи процедури банкрутства заставленого нерухомого майна поручителів або придбаного власністю НБУ, яке не було продано – 93,1 мільйона гривень,

З інших джерел, які призначені для погашення заборгованості, надійшло 65,9 мільйона гривень.

"Починаючи з 2015 року, Національний банк загалом повернув 19,2 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Станом на 1 січня 2024 року її залишок становить 37,2 млрд грн", – зазначив начальник Управління роботи з проблемними активами Національного банку України Павло Поляруш.

В НБУ додають, що станом на сьогодні для повернення заборгованості за кредитами рефінансування, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у різних інстанціях розглядається 6 справ, в яких вимагається повернення майна від поручителів для стягнення, 13 справ про банкрутство поручителів, а також 8 справ, пов'язаних із вимогами до фінансових поручителів.

Додамо, що з 25 по 31 грудня 2023 року ФГВФО запланував продаж активів 10 банків, які ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить майже 631,7 млн грн.