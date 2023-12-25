Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи банків на 631,7 млн грн

Протягом тижня з 25 по 31 грудня 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запланував продаж активів 10 банків, які ліквідуються. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить майже 631,7 млн грн.

Про це йдеться у прес-релізі ФГВФО.

Із них на суму 296,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 232,7 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 101,7 млн грн, а початкова вартість цінних паперів – 0,4 млн грн.

Усі заплановані аукціони на цей тиждень – можна знайти за посиланням.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ "МЕГАБАНК" – на загальну суму 182,6 млн грн;

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" – на загальну суму 157,6 млн грн;

ПАТ "АЙБОКС БАНК" – на загальну суму 149,4 млн грн;

АТ "МР БАНК" – на загальну суму 121,0 млн грн;

АТ "БАНК СІЧ" – із початковою ціною 15,6 млн грн;

АТ "ЗЛАТОБАНК" – на загальну суму 3,2 млн грн;

ПАТ "АКБ «КАПІТАЛ" – із початковою ціною 1,2 млн грн;

АТ "КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" – із початковою ціною 0,5 млн грн;

ПУАТ "ФІДОБАНК" – із початковою ціною 0,4 млн грн;

АТ "Місто Банк" – на загальну суму 0,05 млн грн.

Кошти, одержані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків.

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