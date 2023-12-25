Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу активы банков на 631,7 млн грн.

В течение недели с 25 по 31 декабря 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал продажу активов 10 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 631,7 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

Из них на сумму 296,9 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 232,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 101,7 млн грн, а начальная стоимость ценных бумаг – 0,4 млн грн.

Все запланированные аукционы на эту неделю можно найти по ссылке.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО "МЕГАБАНК" – на общую сумму 182,6 млн грн;

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" – на общую сумму 157,6 млн грн;

ПАО "АЙБОКС БАНК" – на общую сумму 149,4 млн грн;

АО "МР БАНК" – на общую сумму 121,0 млн грн;

АО "БАНК СИЧ" – с начальной ценой 15,6 млн грн;

АО "ЗЛАТОБАНК" – на общую сумму 3,2 млн грн;

ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" – с начальной ценой 1,2 млн грн;

АО "КБ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" – с начальной ценой 0,5 млн грн;

ПАО "ФИДОБАНК" – с начальной ценой 0,4 млн грн;

АО "Город Банк" – на общую сумму 0,05 млн грн.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами банков.

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