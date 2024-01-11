В 2023 году НБУ погасил задолженность по кредитам неплатежеспособных банков более чем на 930 млн грн

В 2023 году на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков Национальный банк Украины получил более 938 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Основным источником погашения стала реализация заложенных имущественных прав по кредитным договорам, которая принесла 480,7 млн. грн.

Кроме того, задолженность по кредитам рефинансирования, предоставленным Национальным банком, была погашена за счет следующих источников:

Чаще погашение задолженности происходило путем реализации залогового имущества поручителей во внесудебном порядке (298,6 миллиона гривен),

Осуществлена реализация в рамках исполнительного производства или процедуры банкротства заложенного недвижимого имущества поручителей или приобретенного собственностью НБУ, которое не было продано – 93,1 миллиона гривен,

Из других источников, предназначенных для погашения задолженности, поступило 65,9 миллиона гривен.

"Начиная с 2015 года, Национальный банк в общей сложности вернул 19,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков. По состоянию на 1 января 2024 года ее остаток составляет 37,2 млрд грн", - отметил начальник Управления по проблемным активам Национального банка Украины Павел Поляруш.

В НБУ добавляют, что по состоянию на сегодняшний день для возврата задолженности по кредитам рефинансирования, которые выводятся Фондом гарантирования вкладов физических лиц в различных инстанциях рассматривается 6 дел, в которых требуется возврат имущества от поручителей для взыскания, 13 дел о банкротстве поручителей, а также 8 дел, связанных с требованиями к финансовым поручителям.

Добавим, что с 25 по 31 декабря 2023 года ФГВФЛ запланировал продажу активов 10 ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 631,7 млн грн.