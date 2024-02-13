В январе банки столкнулись с оттоком депозитов: перед этим Кабмин инициировал блокировку счетов уклонистов

Объем депозитов резидентов Украины в банках в январе упал на 2% до 2345,9 миллиарда гривен, свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины. В частности, падение объема вкладов в иностранной валюте составило всего 0,6% до 765,1 миллиарда гривен, а вот в гривне – сразу на 3,2% до 1580,8 миллиарда.

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Так, вклады корпоративных клиентов упали на 1,6% до 1259,5 миллиарда гривен, в том числе в национальной валюте они упали на 3,4% до 884,5 миллиарда, но в иностранной – наоборот выросли на 3% до 374,6 миллиарда гривен в эквиваленте.

Депозиты населения сократились на 2,6% до 1050,9 миллиарда гривен. В разрезе валют относительное сокращение оказалось сравнимым – на 2,8% в гривне (до 692,2 миллиарда) и на 2,4% в инвалюте (до 358,7 миллиарда).

Наибольшее относительное падение объема вкладов в банках в январе зафиксировано в Житомирской области - на 10,8% до 29,5 миллиарда гривен, в том числе сразу на 20,3% в корпоративном секторе (до 10 миллиардов). Индивидуальные вклады (без учета ФЛП) в этом регионе упали на 4,9% до 19,4 миллиарда гривен.

С другой стороны, наиболее стабильная ситуация с депозитами населения – в прифронтовых регионах: в Луганской области (почти полностью оккупированной Россией) произошло сокращение этого показателя всего на 0,2%, в Донецкой (большинство которой также оккупировано), а также в Черниговской – на 0,3%, в частично оккупированных Херсонской и Запорожской – на 1,6%, в Днепропетровской – на 1,9%.

Депозиты бизнеса в банках больше всего сократились, помимо Житомирской, в Донецкой (на 14,4%) и Черниговской областях (на 12,1%). В столичном регионе, где открыто почти две трети таких вкладов по объему (на 802 миллиарда гривен), этот показатель в январе остался неизменным, а в ряде областей даже вырос: больше всего - в Винницкой (на 3,6%) и Николаевской (на 4 ,2%) областях.

Гетманцев не видит "зрады"

Как прокомментировал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, месячное сокращение депозитов в гривне в январе оказалось самым большим с начала войны.

"По депозитной базе скажу сразу: никакой "зрады" здесь нет. Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70%, или на 650 миллиардов гривен. Банковская система устойчива, действия НБУ как регулятора эффективны, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам", - отметил он.

По словам депутата, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года является сезонным явлением, связанным с пиковыми расчетами в декабре. В частности, тенденция наблюдалась в девять из десяти последних лет.

"Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было, например, в начале 2015 года или 2022 года. Впрочем, допускаю, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта №10449 о военной службе, мобилизации и учете", – написал он.

Инициатива Кабмина по блокированию счетов ухилянтам

Напомним, что упомянутый законопроект, принятый парламентом в первом чтении 7 февраля, предусматривает, в частности, возможность наложения ареста на средства физических лиц на банковских счетах по решению суда, инициированному территориальным центром комплектования в отношении мужчин, не являющихся туда после получения повесток.

Впрочем, после принятия законопроекта за основу глава фракции правящей партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что "нормы по блокированию личных счетов граждан точно являются неприемлемыми" и вряд ли будут поддержаны во втором чтении.

В свою очередь, Гетманцев как глава профильного комитета в своем сообщении также пообещал, что нормы законопроекта №10449, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны.

Хотя законопроект №10449 был подан лишь 30 января, до этого схожая, но даже более жесткая норма по блокированию счетов уклонистов - непосредственно по решению ТЦК - содержалась в проекте закона №10378 об усовершенствовании мобилизации, военном учете и прохождении службы, внесенном 25 декабря. Впрочем, после общественной реакции на него 11 декабря правительство этот документ отозвало.

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