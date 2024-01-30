Банки фиксируют снижение ставок по депозитам бизнеса

В первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов.

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Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что объемы обязательств банков в течение ІV квартала в целом выросли преимущественно благодаря привлечению средств от домохозяйств и корпораций.

"В то же время, впервые за два с половиной года в отдельных крупных банках несколько увеличились объемы оптового фондирования (облигации, кредиты международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т.п.)", - отметили в НБУ.

По данным регулятора, более активному привлечению средств домохозяйств банками способствовали прежде всего регуляторные требования. Привлечения от бизнеса в основном росли благодаря предложению самих клиентов.

"В то же время существенно уменьшилось влияние уровня процентных ставок, которое на протяжении 2023 года было определяющим фактором роста депозитов клиентов", - подчеркнули в НБУ.

По результатам текущего опроса оптовое фондирование планировали привлекать преимущественно крупные банки и ожидали этого сделать уже в I квартале.

"О снижении стоимости средств бизнеса за квартал сообщили почти две трети респондентов, в то же время цена депозитов населения и оптовых привлечений существенно не изменилась", - подчеркивают НБУ.

Там добавляют, что дальнейшее удешевление средств корпораций в I квартале ожидают 69% респондентов, средств населения – 50%. Цена оптового фондирования, по прогнозам банков, не изменится.

"Доля фондирования в валюте на протяжении 2023 года снижалась. Более половины опрошенных ожидают продолжения этого тренда в I квартале", - говорится в отчете регулятора.

Срочность фондирования в IV квартале несколько снизилась, однако в следующие 12 месяцев банки не ожидают изменений.

"Впервые за два с половиной года почти половина респондентов сообщили о снижении стоимости капитала. Банки ожидают дальнейшего уменьшения стоимости капитала", - констатируют в НБУ.

В НБУ назвали самые прибыльные и убыточные банки

Как ранее сообщали в НБУ, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности.

По данным НБУ, наибольшую прибыль за 11 месяцев 2023 года получили ПриватБанк (54,46 млрд грн), Сбербанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), УкрСиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Ситибанк (5,37 млрд грн), Смысл банк (5,25 млрд грн), Укрэксимбанк (4,9 млрд грн) и Универсалбанк (4, 95 млрд грн).

К убыточным банков вошли Правэкс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Окси банк (-22,39 млн грн) и Альпари банк (-4,69 млн грн).

"Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года. Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение" – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.