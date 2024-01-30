Банки фіксують зниження ставок за депозитами бізнесу

У першому кварталі 2024 року банки очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за сталих обсягів коштів клієнтів.

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Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що обсяги зобов’язань банків упродовж ІV кварталу загалом зросли переважно завдяки залученню коштів від домогосподарств і корпорацій.

"Водночас вперше за два з половиною роки в окремих великих банках дещо збільшилися обсяги оптового фондування (облігації, кредити міжнародних фінансових організацій чи материнських банків, довгострокове рефінансування тощо)", - зауважили в НБУ.

За даними регулятора, активнішому залученню коштів домогосподарств банками сприяли передусім регуляторні вимоги. Залучення від бізнесу переважно зростали завдяки пропозиції самих клієнтів.

"Водночас суттєво зменшився вплив рівня відсоткових ставок, який упродовж 2023 року був визначальним чинником зростання депозитів клієнтів", - підкреслили в НБУ.

За результатами поточного опитування оптове фондування планували залучати переважно великі банки і очікували це зробити вже у І кварталі.

"Про зниження вартості коштів бізнесу за квартал повідомили майже дві третини респондентів, водночас ціна депозитів населення та оптових залучень суттєво не змінилася", - наголошують в НБУ.

Там додають, що на подальше здешевлення коштів корпорацій у І кварталі очікують 69% респондентів, коштів населення – 50%. Ціна оптового фондування, за прогнозами банків, не зміниться.

"Частка фондування у валюті упродовж 2023 року знижувалася. Більше половини опитаних очікують на продовження цього тренду в I кварталі", - йдеться у звіті регулятора.

Натомість строковість фондування в ІV кварталі дещо знизилася, проте в наступні 12 місяців банки не очікують змін.

"Уперше за два з половиною роки майже половина респондентів повідомили про зниження вартості капіталу. Банки очікують на подальше зменшення вартості капіталу", - констатують в НБУ.

У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки

Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

За даними НБУ, найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), Укрсиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Сітібанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) та Універсалбанк (4,95 млрд грн).

До збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

"Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл" – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.