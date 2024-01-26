В НБУ прогнозують, що цього року інфляція може прискоритися

За прогнозами Національного банку України, інфляція в 2024 році може прискоритися і буде вищою ніж її показник у 2023 році. Базовий сценарій передбачає що інфляція 24-го року буде на рівні 9,8%.

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Про це розповів голова НБУ Андрій Пишний під час інтерв’ю.

За його словами, перед Нацбанком стоїть завдання одночасно підвищити привабливість гривневих активів та забезпечити ефективність політики у сфері формування інфляційних очікувань і стабілізації валютного курсу.

"Через це, нам необхідно забезпечити і привабливість гривневих активів і відповідно, ефективну реалізацію нашої політики по формуванню інфляційних очікувань і забезпеченню курсової стійкості. Тому той показник [облікової ставки] який є, на нашу думку, повністю відображає суть", - говорить Пишний.

В НБУ зазначили, що незважаючи на передбачуване зростання інфляції у 2024 році, вона все одно залишатиметься.

Регулятор очікує, що з середини року інфляція зросте через зменшення впливу високих минулорічних врожаїв. Додатковий тиск на ціни створюватиме зростання споживчого попиту та перекладення витрат бізнесу на ціни для споживачів, у тому числі через високі безпекові ризики та збільшення заробітних плат.

"Однак інфляція залишатиметься помірною, зокрема завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року", - зазначили у НБУ.

Також у Нацбанку прогнозують, що станом на кінець 2025 році інфляція сповільниться до 5,8%, а в 2026 році – до 5%. Основним фактором, що сприятиме цьому, буде очікуване зниження безпекових ризиків, що позитивно вплине на загальні економічні очікування, а також допоможе відновити логістику та оптимізувати виробничі процеси.

Довше збереження високих безпекових ризиків негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування.

На думку Пишного, фіксація курсу валют на початку повномасштабного вторгнення була абсолютно правильним і важливим кроком, оскільки Україна потрапила в таку ситуації, коли третина економіки була втрачена, а 20% територій були або зоною активних бойових бій, або окуповані ворогом.

"Через це я вважаю Національний банк в перший день діяв рішуче сміливо і ефективно. Зафіксувавши курс Нацбанк наклав своєрідний "турнікет"", - додає він.

Нагадаємо, готівковий курс повернувся до позначки 38 грн/дол., на якій він знаходився місяць тому. Експерти кажуть, що зміцнення пов'язане з падінням попиту на валюту та активністю експортерів, які продають виручку.

Після девальваційного сплеску у перші два тижні січня, у другій половині місяця курс гривні пішов на зміцнення. Станом на 19 січня готівковий курс був у діапазоні 37,6-38,3 грн/дол., а офіційний курс вперше з грудня 2023 року закріпився нижче за позначку 38 грн/дол.