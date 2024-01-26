В НБУ прогнозируют, что в этом году инфляция может ускориться

По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в 2024 году может ускориться и будет выше ее показателя в 2023 году. Базовый сценарий предполагает, что инфляция 24-го года будет на уровне 9,8%.

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Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время интервью.

По его словам, перед Нацбанком стоит задача одновременно повысить привлекательность гривневых активов и обеспечить эффективность политики в сфере формирования инфляционных ожиданий и стабилизации валютного курса.

"Из-за этого нам необходимо обеспечить и привлекательность гривневых активов и соответственно, эффективную реализацию нашей политики по формированию инфляционных ожиданий и обеспечению курсовой устойчивости. Поэтому тот показатель [учетной ставки] который является, по нашему мнению, полностью отражает суть", - говорит Пышный.

В НБУ отметили, что, несмотря на предполагаемый рост инфляции в 2024 году, она все равно будет оставаться.

Регулятор ожидает, что с середины года инфляция вырастет из-за уменьшения влияния высоких урожаев прошлого года. Дополнительное давление на цены будет создавать рост потребительского спроса и переложение расходов бизнеса на цены для потребителей, в том числе из-за высоких рисков безопасности и увеличения заработных плат.

"Однако инфляция будет оставаться умеренной, в частности, благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Ожидается, что она составит 8,6% в конце года", - отметили в НБУ.

Также в Нацбанке прогнозируют, что к концу 2025 года инфляция замедлится до 5,8%, а в 2026 году – до 5%. Основным фактором, который будет способствовать этому, будет ожидаемое снижение рисков безопасности, что положительно повлияет на общие экономические ожидания, а также поможет восстановить логистику и оптимизировать производственные процессы.

Длительное сохранение высоких рисков безопасности будет негативно влиять на деловые и потребительские настроения, курсовые и инфляционные ожидания.

По мнению Пышного, фиксация курса валют в начале полномасштабного вторжения была абсолютно правильным и важным шагом, поскольку Украина попала в такую ситуацию, когда треть экономики была потеряна, а 20% территорий были либо зоной активных боевых сражений, либо оккупированы врагом.

"По этой причине я считаю Национальный банк в первый день действовал решительно смело и эффективно. Зафиксировав курс Нацбанк наложил своеобразный "турникет"", - добавляет он.

Напомним, наличный курс вернулся к отметке 38 грн/долл., на которой он находился месяц назад. Эксперты говорят, что укрепление связано с падением спроса на валюту и активностью продающих выручку экспортеров.

После девальвационного всплеска в первые две недели января, во второй половине месяца курс гривни пошел на укрепление. По состоянию на 19 января наличный курс был в диапазоне 37,6-38,3 грн/долл., а официальный курс впервые с декабря 2023 года закрепился ниже отметки 38 грн/долл.