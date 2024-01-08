Доллар по 40 гривен на подходе: чего ожидать от валютного рынка в начале 2024 года?

Девальвация гривны ускоряется. Наличный курс уже тестирует отметку в 39 грн/долл. Если такой тренд сохранится, то в первом квартале есть все шансы увидеть курс на уровне 40-41 грн/долл.

Гривна вошла в 2024 год с новым витком девальвации. В течение 1-7 января наличный курс достиг отметки 39 грн/долл. и даже пробил ее. Официальный курс, в свою очередь, добрался до 38 грн/долл. Для сравнения, в последние дни декабря 2023 года курс на наличном рынке топтался около 38 грн/долл., официальный курс держал диапазон 37,3-37,6 грн/долл.

В первые пару месяцев года ситуация на валютном рынке может развиваться по двум сценариям. В лучшем случае курс закрепится на текущих значениях вблизи 39 грн/долл., в худшем – национальная валюта будет слабеть дальше и к весне (а может быть и раньше) доберется до 40-41 грн/долл.

Многое будет зависеть от событий в экономике и на фронте, а также от баланса между валютным фондированием и выплатами госсектора, запасов золотовалютных резервов и договороспособности кредиторов. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Краткие курсовые итоги 2023-го

В течение 2023 года валютный рынок продемонстрировал стабильность и устойчивость к разного рода неблагоприятным факторам. Сначала это были обстрелы энергоинфраструктуры, ближе к лету – провал в экспорте из-за остановки "зерновой сделки", а к концу года – увеличение рисков нехватки внешнего финансирования.

В январе 2023 года наличный курс приближался к 41 грн/долл., летом произошло укрепление до 36-36,5 грн/долл., а к концу года наметился девальвационный тренд и курс в ноябре-декабре упорно двигался к границе 38-39 грн/долл. При этом, НБУ постоянно поддерживал курс своими интервенциями: в течение 2023-го Нацбанк продал на межбанке 28,8 млрд долл.

Наличный курс гривны к доллару в 2023 году

По данным НБУ

В целом, текущая ситуация на валютном рынке не является неожиданностью. О формировании девальвационного тренда аналитики и эксперты начали предупреждать еще в середине осени. С наступлением 2024 года эти прогнозы стали реальностью. Вопрос лишь в том, насколько вероятность девальвации высока и какой может быть ее глубина.

Что поддерживает гривну, а что тянет ее вниз

С одной стороны, у гривны и валютного рынка по-прежнему есть запас устойчивости благодаря макроэкономической обстановке и наличию у Нацбанка инструментов для выравнивания курса.

Украинская экономика продолжает положительно удивлять. Реальный ВВП вырастет в 2023 году более чем на 5%, инфляция упала до однознакового показателя, резервы НБУ достигли исторических максимумов. Кроме того, внутренний спрос возрос, настроения бизнеса в течение года улучшились, а финансовый сектор работал бесперебойно. Виталий Ваврищук глава департамента макроэкономических исследований группы ICU

С другой стороны, девальвационные настроения и тенденции усиливаются. НБУ уже около полугода внедряет стратегию ослабления валютных ограничений и перехода к гибкому курсообразованию, что ожидаемо должно было привести к более активным колебаниям курса. Среди внешних неблагоприятных факторов следует выделить переход войны в затяжную фазу, туманные перспективы внешнего финансирования Украины и нарастающий дисбаланс во внешней торговле.

"Следует понимать, что война делает экономику хрупкой и очень уязвимой к любым потрясениям. На валютный рынок, кроме сугубо экономических факторов, таких как экспорт, объемы валютной выручки, рост ВВП, системность макроподдержки от партнеров, по-прежнему влияет обстановка на фронте и степень причиненного ущерба агрессором", – объясняет начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.

Шаткая стабильность или обвал?

По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, на 2024 год для валютного рынка есть два основных прогноза.

Первый сценарий – базовый, он предполагает более медленное ослабление курса. Второй – альтернативный, он активируется, если международная финансовая помощь окажется значительно меньше плановых ориентиров. Максим Орыщак аналитик "Центра биржевых технологий"

Исходя из этого, можно предположить, каким будет поведение курса в первые месяцы 2024 года.

Если отталкиваться от базового (оптимистичного) сценария, то курс пока что продолжит двигаться в фарватере 38-39 грн/долл. Это при условии, что Украина продолжит получать финансирование из-за рубежа (пусть даже в урезанном объеме), экспорт будет расти (для этого необходимо снять напряженность на польской границе), а НБУ сохранит щедрые интервенции на межбанке.

"Мы ожидаем, что Украина получит, по крайней мере, те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года. Это означает, что НБУ и дальше будет полностью контролировать валютный рынок и сможет предпринять существенные шаги в направлении валютной либерализации", – считает Виталий Ваврищук.

Альтернативный (пессимистический) сценарий допускает планомерную и быструю девальвацию до уровня 40-41 грн/долл. Такой ход событий возможен, если международные партнеры продолжат тянуть с выделением денег, внешнеторговый дефицит будет углубляться, а НБУ кардинально сократит интервенции. Хотя пока этого не наблюдается: за первую неделю января Нацбанк продал из резервов почти 800 млн долл. А объем ЗВР к началу 2024 года превысил 40 млрд долл.

Вообще, эксперты напоминают, что даже в госбюджете на 2024 год заложена девальвация: среднегодовой курс запланирован на уровне 40,7 грн/долл. И если отталкиваться от этой цифры, то пока все идет по плану.

"Для того, чтобы прийти к курсу в 40,7 грн/долл., в первом квартале 2024 года официальный курс гривны должен оставаться в пределах 37,50-37,60 грн/долл., во втором квартале – достичь 39,60 грн/долл., а в третьем и четвертом кварталах – 42,70 грн/долл. Это и будет умеренная девальвация на уровне 10-12% за год", – подытоживает Максим Орыщак.