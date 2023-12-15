Денег много не бывает: как Украине пережить 2024 год при дефиците международной помощи

Внешнее финансирование Украины под угрозой. До конца 2023 года средств в госбюджете хватит. Но вот в будущем году, скорее всего, придется затянуть пояса.

Ключевые партнеры не торопятся согласовывать выделение денег Украине. Поэтому, сбывается тот самый прогноз о нарушении "ритмичности международной помощи", о котором еще летом предупреждал Нацбанк.

Совсем без финансовых вливаний наша страна не останется. Но падение поступлений извне может стать большой проблемой для балансирования государственного бюджета в 2024 году.

Конечно, по-прежнему есть кредиты от Международного валютного фонда (МВФ), Мирового банка и других фининститутов. Но грантовая поддержка сокращается, а внутренний рынок заимствований просто физически не сможет закрыть дыру в госбюджете.

Сами пока что не вытягиваем

В течение 2022 года внешнее финансирование Украины составило 28 млрд долл. В 2023 году потребность в средствах значительно выросла. В начале года МВФ сообщал о том, что в 2023 году украинскому бюджету нужно до 4-5 млрд долл. ежемесячно, что составляет порядка 60 млрд долл. за весь год.

Министр финансов Сергей Марченко, впрочем, был более сдержан в оценках. Он подсчитал, что минимальная сумма для того, чтобы безболезненно пережить 2023 год и не включать "печатный станок", приближается к 38 млрд долл.

Осенью глава Национального банка Андрей Пышный озвучил цифру в 45 млрд долл. Именно столько Украина должна получить от зарубежных партнеров за весь 2023 год. По словам Пышного, данной суммы должно хватить для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит в размере 29% ВВП.

Денег на на 2024 год тоже нужно немало, хотя дефицит госбюджета сократится где-то до 21% ВВП. Изначально на поддержку расходов, не связанных со сферой безопасности и обороны, Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2024 год заложило 43 млрд долл.

"Этот объем удалось снизить к второму чтению на 1,9 млрд долл. благодаря пересмотру доходов и перебалансированию показателей финансирования по результатам переговоров с МВФ", – уточняет Минфин в своем сообщении.

То есть, Украине нужно получить в 2024 году хотя бы 41 млрд долл. (речь только о деньгах, военная помощь не в счет), чтобы не скатиться в тотальный бюджетный кризис. Эта цифра коррелирует с подсчетами МВФ, по оценкам которого достаточная сумма в 2024 году для возвращения Украины на путь "фискальной и внешней стабильности" – 42 млрд долл.

Текущий год закроем без провалов

По данным Минфина за январь-ноябрь (ниже приведены данные по состоянию на 23 ноября), внешнее финансирование составило 37,4 млрд долл. или 83% того, что Украина должна получить всего за 2023 год.

Основными источниками финансирования являются ЕС и США – это львиная доля всех поступлений и военной помощи. На третьем месте по объему выданных средств (кредитов) – МВФ. Также Украина получает прямую помощь от других стран НАТО: Японии, Великобритании, Канады, Южной Кореи. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В общем объеме выделенных Украине денег преобладают кредиты и гарантии (по сути, те же кредиты). Их доля составляет 70%. Больше всего кредитов предоставили Еврокомиссия, МВФ, Канада, Япония и Великобритания.

Доля грантов, безвозвратного финансирования, находится на уровне 30%. Главный грантодатель – США. Небольшие гранты (в пределах нескольких десятков миллионов евро) выделяют Украине Германия, Финляндия, Ирландия, Швейцария.

Самые "свежие" порции денег Украина получила в ноябре-декабре от МВФ (транш в размере 900 млн долл.), от Евросоюза (1,5 млрд евро макрофинансовой помощи) и от Великобритании (кредитные гарантии на 400 млн долл.).

Искать, убеждать и договариваться

В принципе, особых рисков для финансирования госбюджета в 2023 году уже нет. А вот по перспективам на 2024 год много вопросов. Украина входит в новый год без четкого плана покрытия бюджетного дефицита.

Конгресс США два месяца не может рассмотреть пакет финансирования на 110 млрд долл., из которых 61 млрд долл. должны достаться Украины. Эта сумма включает как военную, так денежную помощь Украине.

Выделение денег от ЕС тоже под угрозой. Лидеры стран-членов Евросоюза до сих пор не согласовали пакет на 50 млрд евро для Украины. Эту сумму должны разделить на две части – 33 млрд евро кредитов и 17 млрд евро грантов, – и растянуть на 2024-2027 годы. То есть, если финансирование будет равными частями, то это порядка 12,5 млрд евро в год.

Если положительного решения со стороны США и Евросоюза в ближайшие месяц-полтора не будет, Украина в 2024 году может потерять как минимум половину внешних средств, на которые она рассчитывала.

А значит, придется жить в режиме жесткой экономии. Будет сложно, но, в принципе, возможно. Для этого нужно договориться о реструктуризации внешних долгов или хотя бы их части – отсрочить погашение, заместить часть задолженности. Это позволит сэкономить до 11 млрд долл.

В таком случае, минимальное финансирование госбюджета составит 1,1-1,2 млрд долл. в месяц или даже менее 1 млрд долл. в месяц при условии пересмотра некоторых бюджетных расходов.

"При достижении договоренностей о реструктуризации отдельных долгов минимальная годовая потребность во внешнем финансировании находится в диапазоне 12-15 млрд долл. Реальная потребность (с учетом приобретения оборудования для энергетики, ремонтов и войны низкой интенсивности) будет порядка 25 млрд долл. внешними займами и грантами. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства "ІВІ-Рейтинг"

Дело за малым: выйти на диалог с держателями украинских долгов и насобирать необходимую сумму финансирования.

Андрей Шевчишин считает, что реструктуризацию нужно проводить в первую очередь в отношении украинских еврооблигаций, которые предстоит погасить в конце 2024 года.

Что касается поиска дополнительных источников финансирования, то это может быть привлечение средств с помощью международных инвестиционных посредников, договоренности с отдельными странами ЕС (если Еврокомиссия не одобрит 50 млрд евро) и усиление сотрудничества с финансовыми институтами (МВФ, Мировой банк, ЕИБ и т.д.).

"За счет средств различных международных доноров, посредством прямых перечислений от Японии, государств ЕС, США и других стран-партнеров можно будет собрать порядка 15-20 млрд долл. даже при условии политического противостояния и общей усталости", – уверен Виктор Шулик.

Если станет совсем тяжело

Не стоит исключать плохой сценарий, при котором не будет за счет чего покрывать ключевые расходы госбюджета – зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, поддержание критической инфраструктуры.

В таком случае, украинской власти придется запускать некий план "Б". Не факт, что он будет именно таким, как описано ниже. Но алгоритм действий плюс-минус понятный:

Продажа валюты из международных резервов НБУ, объем которых на 1 декабря составлял 38,8 млрд долл. и покрывал 5 месяцев импорта; Радикальное урезание бюджетных расходов, что является, по сути, секвестром госбюджета;

Усиление налогового давления за счет административных мер (борьба с уклонением от уплаты налогов и сборов, массовые проверки бизнеса) либо же повышение налоговых ставок;

Контролируемая девальвация гривны, что позволит "удешевить" валютную компоненту некоторых государственных расходов.



Не стоит также забывать о внутреннем рынке заимствований. Он, конечно, не сможет заменить финансирование из-за рубежа, но станет хорошим подспорьем. По данным Минфина, за счет ОВГЗ с начала 2023 года удалось привлечь более 14 млрд долл. В госбюджет-2024 заложены внутренние заимствования в сумме 526 млрд грн (эквивалент 14 млрд долл.).

Самая крайняя мера – это эмиссия, к которой в 2023 году правительство и НБУ не прибегали. Ее последствия хорошо известны: ослабление гривны и инфляция. В 2022 году, когда "печатный станок" работал на полную мощность, инфляция составила почти 27%.