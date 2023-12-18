Гривна ищет точку опоры. Почему наличный курс снова приближается к 38 грн/долл.

На валютном рынке неспокойно, несмотря на увеличение предложения наличной валюты и на новый транш от МВФ. За первую половину декабря гривна потеряла почти 4% и может продолжить падение.

Похоже, прогноз о плавной девальвации гривны сбывается. С первых чисел декабря и до 16 декабря наличный курс с низился с 35,7-36,3 грн/долл. до 37,1-37,6 грн/долл. Его движение коррелирует с официальным курсом, который за этот же период просел с 36,4 грн/долл. до 37 грн/долл.

На гривну давит неопределенность в отношении финансирования из-за рубежа и постепенное смягчение монетарной политики Национального банка. Поэтому не исключено, что к концу декабря курс может вплотную приблизиться к 38 грн/долл. и даже попытается протестировать этот рубеж на прочность.

Наличный курс гривны к доллару, UAH/USD

По данным finance.ua, kurs.com.ua

Нервы расшатывают рынок

Первая половина декабря выдалась довольно насыщенной для валютного рынка. НБУ снял ограничения на продажу наличной валюты населению и отменил еще несколько валютных ограничений; появились данные об инфляции, которая в годовом измерении в ноябре замедлилась до 5,1% по сравнению с 5,3% в октябре; МВФ принял решение выделить Украине очередной транш в размере 900 млн долл. Вдобавок к этому, 14 декабря правление НБУ приняло решение о снижении учетной ставки с 16% до 15%.

На фоне всех этих событий гривна постепенно ослабевала. С одной стороны, поддержка МВФ и инфляционные ожидания должны были добавить рынку устойчивости. Но с другой, стратегия по переходу к управляемому плавающему курсу вместе с туманными перспективами внешнего финансирования Украины в 2024 году сыграла в обратную сторону – в пользу девальвации.

"После стабильного состояния рынка в течение октября-ноября, в декабре начала сказываться нервозность на фоне недостатка положительных новостей с политического и военного фронтов страны", – комментирует Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков ГФУ Правэкс Банка.

Показательно и то, что выросли суммы интервенций НБУ на межбанковском рынке. Если в первую неделю декабря, с 4 по 8 число, Нацбанк продал 546 млн долл. , то на неделе с 11 по 15 декабря объем интервенций превысил 863 млн долл. Это наибольший объем валюты, которую выплеснул НБУ на межбанк с начала октября (см. график). Хотя нельзя сказать, что это удержало официальный курс от снижения.

"Курс на межбанковском рынке за первую половину декабря прошел путь с 36,4 грн/долл. до 37 грн/долл. и пока торгуется вокруг этого уровня", – уточняет Артем Красовский.

В целом, с начала 2023 года Нацбанк продал на безналичном рынке 27 млрд долл. Это больше, чем за весь 2022 год.

Интервенции НБУ в октябре-ноябре (продажа валюты), млн долл.

Данные НБУ

До конца года все-таки продержимся

Девальвационные ожидания продолжают усиливаться. Основные факторы, которые будут влиять на движение курса до конца декабря – это договоренности Украины с ключевыми партнерами о выделении финансирования, а также процессы, связанные с экспортом украинской продукции. Речь о наращивании поставок по новому морскому коридору и решение вопроса блокировки границы со стороны отдельных стран ЕС. Словацкие перевозчики прекратили забастовку, а вот польская сторона сняла блокаду только с некоторых пропускных пунктов.

Впрочем, у Нацбанка по-прежнему остаются рычаги для влияния на валютный рынок. По мнению экспертов, помимо административных мер, запас международных резервов НБУ позволяет удерживать курсовую стабильность в обозримом будущем.

Если учесть, что на 1 декабря сумма резервов составляла 39 млрд долл. , это хватит для покрытия трех месяцев критического импорта и еще на несколько месяцев интервенций (при среднем объеме интервенций в размере около 2,5 млрд долл. в месяц).

Так что, до конца декабря серьезного риска девальвации в целом нет. "Можно предположить, что с 18 по 24 декабря общая ситуация на наличном рынке будет вполне прогнозируемой. Курсовой коридор на наличном рынке составит 36,8-37,8 грн/долл., что незначительно отличается от межбанка, где колебания будут в пределах 36,5–37,5 грн/долл.", – считает Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства банка «Глобус».