Гривня шукає точку опори. Чому готівковий курс знову наближається до 38 грн/дол.

На валютному ринку неспокійно, незважаючи на збільшення пропозиції готівкової валюти та на новий транш від МВФ. За першу половину грудня гривня втратила майже 4% і може продовжити падіння.

Схоже, прогноз щодо плавної девальвації гривні збувається. З перших чисел грудня і до 16 грудня готівковий курс знизився з 35,7-36,3 грн/дол. до 37,1-37,6 грн/дол. Його рух корелює з офіційним курсом, який за цей же період просів із 36,4 грн/дол. до 37 грн/дол.

На гривню тисне невизначеність щодо фінансування з-за кордону та поступове пом'якшення монетарної політики Національного банку. Тому не виключено, що до кінця грудня курс може впритул наблизитися до 38 грн/дол. і навіть спробує протестувати цей рубіж на міцність.

Готівковий курс гривні до долара, UAH/USD

За даними finance.ua, kurs.com.ua

Нерви розхитують ринок

Перша половина грудня видалася досить насиченою для валютного ринку. НБУ зняв обмеження на продаж готівкової валюти населенню та скасував ще кілька валютних обмежень; з'явилися дані про інфляцію, яка у річному вимірі у листопаді сповільнилася до 5,1% порівняно з 5,3% у жовтні; МВФ прийняв рішення виділити Україні черговий транш у розмірі 900 млн дол. Крім того, 14 грудня правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки з 16% до 15%.

На тлі всіх цих подій гривня поступово слабшала. З одного боку, підтримка МВФ та інфляційні очікування мали додати ринку стійкості. Але з іншого, стратегія переходу до керованого плаваючого курсу разом із туманними перспективами зовнішнього фінансування України у 2024 році зіграла у зворотний бік – на користь девальвації.

"Після стабільного стану ринку протягом жовтня-листопада, у грудні почала вдаватись взнаки нервозність через нестачу позитивних новин з політичного та військового фронтів країни", – коментує Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків ДФУ Правекс Банку.

Показовим є те, що зросли суми інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку. Якщо протягом першого тижня грудня, з 4 по 8 число, Нацбанк продав 546 млн дол. , то на тижні з 11 по 15 грудня обсяг інтервенцій перевищив 863 млн дол. Це найбільший обсяг валюти, яку виплеснув НБУ на міжбанк з початку жовтня (див. графік). Хоча не можна сказати, що це втримало офіційний курс від зниження.

"Курс на міжбанківському ринку за першу половину грудня пройшов шлях з 36,4 грн/дол. до 37 грн/дол. і поки що торгується навколо цього рівня", – уточнює Артем Красовський.

Загалом з початку 2023 року Нацбанк продав на безготівковому ринку 27 млрд дол. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

Інтервенції НБУ у жовтні-листопаді (продаж валюти), млн дол.

Дані НБУ

До кінця року таки протримаємося

Девальваційні очікування продовжують посилюватись. Основні чинники, які впливатимуть на рух курсу до кінця грудня – це домовленості України з ключовими партнерами щодо виділення фінансування, а також процеси, пов'язані з експортом української продукції. Йдеться про нарощування поставок новим морським коридором та про вирішення питання блокування кордону з боку окремих країн ЄС. Словацькі перевізники припинили страйк, а от польська сторона зняла блокаду лише з деяких пропускних пунктів.

Втім, у Нацбанку, як і раніше, залишаються важелі для впливу на валютний ринок. На думку експертів, крім адміністративних заходів, запас міжнародних резервів НБУ дозволяє утримувати курсову стабільність у найближчому майбутньому.

Якщо врахувати, що на 1 грудня сума резервів становила 39 млрд дол. , цього вистачить для покриття трьох місяців критичного імпорту та ще на кілька місяців інтервенцій (при середньому обсязі інтервенцій у розмірі близько 2,5 млрд дол. на місяць).

Тож до кінця грудня серйозного ризику девальвації загалом немає. "Можна припустити, що з 18 по 24 грудня загальна ситуація на готівковому ринку буде цілком прогнозованою. Курсовий коридор на готівковому ринку становитиме 36,8-37,8 грн/дол., що незначно відрізняється від міжбанку, де коливання будуть у межах 36,5-37,5 грн/дол.", – вважає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус".