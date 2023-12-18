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Гривня шукає точку опори. Чому готівковий курс знову наближається до 38 грн/дол.
На валютному ринку неспокійно, незважаючи на збільшення пропозиції готівкової валюти та на новий транш від МВФ. За першу половину грудня гривня втратила майже 4% і може продовжити падіння.
Схоже, прогноз щодо плавної девальвації гривні збувається. З перших чисел грудня і до 16 грудня готівковий курс знизився з 35,7-36,3 грн/дол. до 37,1-37,6 грн/дол. Його рух корелює з офіційним курсом, який за цей же період просів із 36,4 грн/дол. до 37 грн/дол.
На гривню тисне невизначеність щодо фінансування з-за кордону та поступове пом'якшення монетарної політики Національного банку. Тому не виключено, що до кінця грудня курс може впритул наблизитися до 38 грн/дол. і навіть спробує протестувати цей рубіж на міцність.
Готівковий курс гривні до долара, UAH/USDПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нерви розхитують ринок
Перша половина грудня видалася досить насиченою для валютного ринку. НБУ зняв обмеження на продаж готівкової валюти населенню та скасував ще кілька валютних обмежень; з'явилися дані про інфляцію, яка у річному вимірі у листопаді сповільнилася до 5,1% порівняно з 5,3% у жовтні; МВФ прийняв рішення виділити Україні черговий транш у розмірі 900 млн дол. Крім того, 14 грудня правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки з 16% до 15%.
На тлі всіх цих подій гривня поступово слабшала. З одного боку, підтримка МВФ та інфляційні очікування мали додати ринку стійкості. Але з іншого, стратегія переходу до керованого плаваючого курсу разом із туманними перспективами зовнішнього фінансування України у 2024 році зіграла у зворотний бік – на користь девальвації.
"Після стабільного стану ринку протягом жовтня-листопада, у грудні почала вдаватись взнаки нервозність через нестачу позитивних новин з політичного та військового фронтів країни", – коментує Артем Красовський, директор департаменту казначейства та фондових ринків ДФУ Правекс Банку.
Показовим є те, що зросли суми інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку. Якщо протягом першого тижня грудня, з 4 по 8 число, Нацбанк продав 546 млн дол., то на тижні з 11 по 15 грудня обсяг інтервенцій перевищив 863 млн дол. Це найбільший обсяг валюти, яку виплеснув НБУ на міжбанк з початку жовтня (див. графік). Хоча не можна сказати, що це втримало офіційний курс від зниження.
"Курс на міжбанківському ринку за першу половину грудня пройшов шлях з 36,4 грн/дол. до 37 грн/дол. і поки що торгується навколо цього рівня", – уточнює Артем Красовський.
Загалом з початку 2023 року Нацбанк продав на безготівковому ринку 27 млрд дол. Це більше, ніж за весь 2022 рік.
Інтервенції НБУ у жовтні-листопаді (продаж валюти), млн дол.
До кінця року таки протримаємося
Девальваційні очікування продовжують посилюватись. Основні чинники, які впливатимуть на рух курсу до кінця грудня – це домовленості України з ключовими партнерами щодо виділення фінансування, а також процеси, пов'язані з експортом української продукції. Йдеться про нарощування поставок новим морським коридором та про вирішення питання блокування кордону з боку окремих країн ЄС. Словацькі перевізники припинили страйк, а от польська сторона зняла блокаду лише з деяких пропускних пунктів.
Втім, у Нацбанку, як і раніше, залишаються важелі для впливу на валютний ринок. На думку експертів, крім адміністративних заходів, запас міжнародних резервів НБУ дозволяє утримувати курсову стабільність у найближчому майбутньому.
Якщо врахувати, що на 1 грудня сума резервів становила 39 млрд дол., цього вистачить для покриття трьох місяців критичного імпорту та ще на кілька місяців інтервенцій (при середньому обсязі інтервенцій у розмірі близько 2,5 млрд дол. на місяць).
Тож до кінця грудня серйозного ризику девальвації загалом немає. "Можна припустити, що з 18 по 24 грудня загальна ситуація на готівковому ринку буде цілком прогнозованою. Курсовий коридор на готівковому ринку становитиме 36,8-37,8 грн/дол., що незначно відрізняється від міжбанку, де коливання будуть у межах 36,5-37,5 грн/дол.", – вважає Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства банку "Глобус".
Водночас, простежується тенденція зближення готівкового та безготівкового курсу з одночасним ослабленням національної валюти у напрямі 38 грн/дол. І такий тренд має високі шанси на продовження, що можна розцінювати як розминку перед основним витком девальвації на початку 2024 року. А така девальвація більш ніж можлива, якщо із покриттям дефіциту держбюджету виникнуть реальні проблеми.