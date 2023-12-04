Готуємось до девальвації. Яким буде курс гривні до кінця 2023 року?

НБУ дозволив банкам та обмінникам продавати валюту населенню без обмежень. Гривня у відповідь на це одразу зміцнилася. Але така реакція може бути недовгою, оскільки ймовірність девальвації дедалі вища.

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Початок зими ознаменувався для валютного ринку зміцненням гривні до долара. 1 грудня на готівковому ринку курс перебував у діапазоні 36,8-37,5 грн/дол. Для порівняння, тижнем раніше 24 листопада готівковий курс становив 37,2-37,7 грн/дол. Ринок таким чином відреагував на рішення НБУ, яке дозволило банкам та обмінним пунктам продавати готівкову валюту населенню без обмежень.

Втім, експерти не виключають, що в грудні під "ялинку" курс може зробити сюрприз і гривня розгорнеться у бік девальвації.

Готівкова валюта тепер без обмежень

Національний банк 30 листопада анонсував нову порцію валютних послаблень.

Головне з них полягає в тому, що з 1 грудня скасовано всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ (обмінних пунктів) на продаж готівкової іноземної валюти населенню. За оцінками НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим/безготівковим курсами та підвищенню стійкості валютного ринку.

Крім цього, Нацбанк дозволив Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестрахов ими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов'язаних із здійсненням таких операцій.

НБУ розширив перелік послуг, для оплати яких українці можуть здійснювати грошові перекази за кордон. Це лікування/відновлення здоров'я за межами України (включаючи учасників бойових дій) та перекази для студентів (на оплату житла, на харчування тощо), які навчаються за кордоном.

Рішення НБУ щодо ослаблення валютних обмежень, – безлімітна купівля готівкової валюти населенням, зняття деяких обмежень на перекази, – тиснутиме на гривню на міжбанку, але стримуватиме курс готівкового ринку, що призведе до зменшення спреду між двома курсами. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Цей розрив (спред), до речі, справді скорочується. За другу половину листопада офіційний курс (він же курс міжбанку) зріс із 36 грн/дол. до 36,4 грн/дол. Таким чином, різниця між безготівковим та готівковим курсом становила на початок грудня близько 2%.

Офіційний курс гривні до долара

Дані НБУ

Втім, міжбанк, як і раніше, перебуває під контролем НБУ. Відповідно, за потреби Нацбанк може знову продавити курс, і він повернеться до позначки 36 грн/дол.

"Наразі рух курсу гривні (безготівкового – ред.) не відповідає поточній ситуації в економіці. Все ще існує структурний попит, який закривається виключно за рахунок постійної присутності у торгах регулятора", – розмірковує Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

Проблеми із зовнішнім фінансуванням неминучі?

Озвучуючи прогнози до кінця року, експерти висловлюють припущення, що НБУ таки знижуватиме свій вплив на курс і тим самим дасть гривні більше свободи. Маркер такої тенденції – скорочення обсягу інтервенцій. У листопаді сума інтервенцій порівняно з жовтнем зменшилася майже на 900 млн дол. до 2,45 млрд дол.

Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку

Дані НБУ

В останні кілька днів трохи знизився градус продажів на ринку і було помітним поступове зростання курсу. Якщо ця тенденція продовжиться, то до кінця року ми маємо шанси повернутися до позначки 36,80-37,00 грн/дол. Юрій Гриненко начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро

Другий важливий чинник впливу на валютний ринок – це міжнародне фінансування. Поки що гроші ззовні в Україну приходять справно. У листопаді надходження склали близько 2 млрд дол. Це 1,6 млрд дол. від Євросоюзу та 400 млн дол. від Великобританії під гарантії Світового банку. Але чи збережуться такі обсяги фінансових вливань далі – питання.

"У грудні очікую курс міжбанку в районі 36,85-37 грн/дол., готівкового – у діапазоні 37,25-37,5 грн/дол. Якщо США не ухвалять жодних рішень щодо допомоги Україні цього року, тиск суттєво зросте, що виведе курс за межі вказаного діапазону", – прогнозує Андрій Шевчишин.