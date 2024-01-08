Долар по 40 гривень незабаром: чого чекати від валютного ринку на початку 2024 року?

Девальвація гривні пришвидшується. Готівковий курс вже тестує позначку 39 грн/дол. Якщо такий тренд збережеться, то у першому кварталі є всі шанси побачити курс на рівні 40–41 грн/дол.

Гривня увійшла у 2024 рік з новим витком девальвації. Протягом 1-7 січня готівковий курс досяг позначки 39 грн/дол. і навіть пробив її. Офіційний курс, у свою чергу, дістався 38 грн/дол. Для порівняння, останніми днями грудня 2023 року курс на готівковому ринку тупцював близько 38 грн/дол., офіційний курс тримав діапазон 37,3-37,6 грн/дол.

У перші кілька місяців року ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома сценаріями. У кращому разі курс закріпиться на поточних значеннях близько 39 грн/дол., у гіршому – національна валюта слабшатиме далі і до весни (а може бути й раніше) дістанеться 40-41 грн/дол.

Багато залежатиме від подій в економіці та на фронті, а також від балансу між валютним фондуванням та виплатами держсектора, від запасів золотовалютних резервів та договороспроможності кредиторів. Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Короткі курсові підсумки 2023-го

Протягом 2023 року валютний ринок продемонстрував стабільність і стійкість до різноманітних несприятливих факторів. Спочатку це були обстріли енергоінфраструктури, влітку – провал в експорті через зупинку "зернової угоди", а ближче до кінця року – збільшення ризиків нестачі зовнішнього фінансування.

У січні 2023 року готівковий курс наближався до 41 грн/дол., влітку відбулося зміцнення до 36-36,5 грн/дол. дол., а наприкінці року намітився девальваційний тренд і курс у листопаді-грудні наполегливо рухався до позначки 38-39 грн/дол. При цьому НБУ постійно підтримував курс своїми інтервенціями: протягом 2023-го Нацбанк продав на міжбанку 28,8 млрд дол.

Готівковий курс гривні до долара у 2023 році

За даними НБУ

Загалом поточна ситуація на валютному ринку не є несподіванкою. Про формування девальваційного тренду аналітики та експерти почали попереджати ще в середині осені. З настанням 2024 року ці прогнози стали реальністю. Питання лише в тому, наскільки ймовірність девальвації є високою і якою може бути її глибина.

Що підтримує гривню, а що тягне її донизу

З одного боку, гривня та валютний ринок, як і раніше, мають запас стійкості завдяки макроекономічній обстановці та наявності у Нацбанку інструментів для вирівнювання курсу.

Українська економіка продовжує позитивно дивувати. Реальний ВВП зросте у 2023 році більш ніж на 5%, інфляція впала до однозначного показника, резерви НБУ досягли історичних максимумів. Крім того, внутрішній попит зріс, настрої бізнесу протягом року покращали, а фінансовий сектор працював безперебійно. Віталій Ваврищук голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU

З іншого боку, девальваційні настрої та тенденції посилюються. НБУ вже близько півроку впроваджує стратегію ослаблення валютних обмежень та переходу до гнучкого курсоутворення, що очікувано мало призвести до більш активних коливань курсу. Серед зовнішніх несприятливих факторів слід виділити перехід війни у затяжну фазу, туманні перспективи зовнішнього фінансування України та наростаючий дисбаланс у зовнішній торгівлі.

"Слід розуміти, що війна робить економіку крихкою і дуже вразливою до будь-яких потрясінь. На валютний ринок, крім суто економічних факторів, таких як експорт, обсяги валютної виручки, зростання ВВП, системність макропідтримки від партнерів, як і раніше, впливає ситуація на фронті і ступінь завданих збитків агресором", – пояснює начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лісовий.

Хитка стабільність чи обвал?

На думку аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, на 2024 рік для валютного ринку є два основні прогнози.

Перший сценарій – базовий, він передбачає повільніше ослаблення курсу. Другий – альтернативний, він активується, якщо міжнародна фінансова допомога виявиться значно меншою від планових орієнтирів. Максим Орищак аналітик Центру біржових технологій

Виходячи з цього, можна припустити, якою буде поведінка курсу у перші місяці 2024 року.

Якщо відштовхуватися від базового (оптимістичного) сценарію, курс поки що продовжить рухатися у фарватері 38-39 грн/дол. Це за умови, що Україна продовжуватиме отримувати фінансування з-за кордону (нехай навіть в урізаному обсязі), експорт зростатиме (для цього необхідно хоча б зняти напруженість на польському кордоні), а НБУ збереже щедрі інтервенції на міжбанку.

"Ми очікуємо, що Україна отримає принаймні ті обсяги підтримки, які необхідні для балансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року. Це означає, що НБУ й надалі повністю контролюватиме валютний ринок і навіть зможе вдатися до суттєвих кроків у напрямку валютної лібералізації", – вважає Віталій Ваврищук.

Альтернативний (песимістичний) сценарій допускає планомірну та швидку девальвацію до рівня 40-41 грн/дол. Такий перебіг подій можливий, якщо міжнародні партнери продовжать зволікати з виділенням грошей, зовнішньоторговельний дефіцит поглиблюватиметься, а НБУ кардинально скоротить інтервенції. Хоча поки що цього не спостерігається: за перший тиждень січня Нацбанк продав із резервів майже 800 млн дол. А обсяг ЗВР на початок 2024 року перевищив 40 млрд дол.

Загалом експерти нагадують, що навіть у держбюджеті на 2024 рік закладено девальвацію: середньорічний курс запланований на рівні 40,7 грн/дол. І якщо відштовхуватися від цієї цифри, то поки що все йде за планом.

"Для того, щоб прийти до курсу 40,7 грн/дол., у першому кварталі 2024 року офіційний курс гривні повинен залишатися в межах 37,50-37,60 грн/дол., у другому кварталі – досягти 39,60 грн /дол., а у третьому та четвертому кварталах – 42,70 грн/дол. Це і буде помірна девальвація на рівні 10-12% за рік", – підсумовує Максим Орищак.