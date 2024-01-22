Гривна отдышалась и снова укрепляется. Каким будет валютный курс до конца января

Наличный курс вернулся на месяц назад и зацепился за отметку в 38 грн/долл. Эксперты говорят, что укрепление связано с падением спроса на валюту и активностью экспортеров, которые продают выручку.

После девальвационного всплеска в первые две недели января, во второй половине месяца курс гривны пошел на укрепление. К 19 января наличный курс находился в диапазоне 37,6-38,3 грн/долл. , а официальный курс впервые с декабря 2023 года закрепился ниже отметки 38 грн/долл.

В такой тенденции нет ничего экстраординарного. Колебания валютного рынка в обе стороны – это своеобразный индикатор поэтапного снятия ограничений Нацбанка. Вдобавок повышенный спрос на валюту, который преобладал в конце 2023 года, пошел на спад.

Праздники закончились, спрос упал

В течение полутора месяцев валютный рынок совершил довольно внушительный виток. С начала декабря и до конца 2023-го наличный курс ослабел на 7-8%, а за первые три недели января – укрепился на 3-4%. Приблизительно такой же была динамика и официального курса: декабрь "стартовал" с 36,4 грн/долл., январь начался с 38,1 грн/долл., а вторая половина месяца – с 37,7 грн/долл.

Официальный курс гривны к доллару, UAH/USD

Данные НБУ

Такие "качели" связаны не только с девальвационными ожиданиями, которые назревали в течение всей осени, но и с ростом спроса на валюту под занавес 2023 года.

Существенную роль в росте курса сыграли традиционно объемные выплаты из бюджета в конце декабря 2023 года, которые подстегнули девальвационные ожидания, а также и без того повышенный спрос на валюту. Артем Красовский директор департамента казначейства и фондовых рынков ГФУ Правэкс Банка

Помимо этого, как была, так и остается неопределенность по поводу выделения международного финансирования Украине в 2024 году. Это довольно мощный психологический фактор, который играет против укрепления гривны.

Не стоит забывать и о том давлении, который испытывает украинский экспорт: его объем в 2023 году к 2022 году сократился на 8 млрд долл. до 36,9 млрд долл. В том числе, это происходит из-за проблем на границе между Украиной и соседними странами ЕС. Причем там ситуация меняется чуть ли не каждый день: то блокада есть, то ее нет, то протесты снова возобновляются.

"Ситуация с блокированием границ достаточно изменчива и пока в ней не расставлены все точки над "i", что в некоторой степени сдерживает развитие экспорта и рост валютных поступлений", – комментирует начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.

Но ближе ко второй половине января экспортеры стали активнее продавать выручку. Как уточняет Артем Красовский, это связано с потребностью в оборотных ресурсах для уплаты налогов. Нацбанк даже уменьшил интервенции в течение января более чем на 30%.

Интервенции Национального банка в январе 2024 года

Период Сумма проданной валюты, млн долл. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00

Данные НБУ

Иными словами, если в первые дни 2024 года НБУ был вынужден гасить спрос более объемными интервенциями, то сейчас рынок стал более уравновешенным, поэтому потребность в больших "вливаниях" валюты на межбанк пока что отсутствует.

Девальвация не заставит себя ждать?

До конца января гривна может вновь пойти на ослабление. Хотя вероятность того, что курс снова превысит 39 грн/долл., невелика. Верхней границей, скорее всего, будет 38,7-38,8 грн/долл.

По мнению экспертов, Нацбанк старается "воспитывать" рынок и приучить его к движению курса в две стороны. "Очевидно, на фоне перегретого рынка курс вырос выше некоего условного компромиссного (по мнению НБУ) уровня. Теперь рынок корректируется и должен найти новый баланс. Хотя границы движения курса в конечном счете все равно определяет именно Нацбанк", – считает Артем Красовский.

Что касается более глобальных рычагов влияния на гривну, то ими по-прежнему являются ситуация на фронте (будет новая эскалация или масштабные обстрелы – возможны всплески курса), переговоры с ключевыми странами-партнерами в лице США и Евросоюза о предоставлении финансирования Украине, а также способность НБУ гасить ситуативные волны спроса за счет золотовалютных резервов.