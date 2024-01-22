Гривня зупинилась і знову зміцнюється. Яким буде валютний курс до кінця січня

Готівковий курс повернувся до позначки 38 грн/дол., на якій він знаходився місяць тому. Експерти кажуть, що зміцнення пов'язане з падінням попиту на валюту та активністю експортерів, які продають виручку.

Після девальваційного сплеску у перші два тижні січня, у другій половині місяця курс гривні пішов на зміцнення. Станом на 19 січня готівковий курс був у діапазоні 37,6-38,3 грн/дол. , а офіційний курс вперше з грудня 2023 року закріпився нижче за позначку 38 грн/дол.

У такій тенденції немає нічого екстраординарного. Коливання валютного ринку в обидві сторони – це своєрідний індикатор поетапного зняття обмежень Нацбанку. Крім того, підвищений попит на валюту, який переважав наприкінці 2023 року, пішов на спад.

Свята закінчилися, попит упав

Протягом півтора місяця валютний ринок зробив досить значний виток. З початку грудня і до кінця 2023-го готівковий курс послабшав на 7-8%, а за перші три тижні січня – зміцнився на 3-4%. Приблизно такою була динаміка і офіційного курсу: грудень "стартував" з 36,4 грн/дол., січень почався з 38,1 грн/дол., а друга половина місяця – з 37,7 грн/дол.

Офіційний курс гривні до долара, UAH/USD

Дані НБУ

Такі "гойдалки" пов'язані не лише з девальваційними очікуваннями, які назрівали протягом всієї осені, а й зі зростанням попиту на валюту під фінал 2023 року.

Істотну роль у зростанні курсу відіграли традиційно об'ємні виплати з бюджету наприкінці грудня 2023 року, які підштовхнули девальваційні очікування, а також підвищений попит на валюту. Артем Красовський директор департаменту казначейства та фондових ринків ГФУ Правекс Банку

Крім цього, як була, так і залишається невизначеність щодо виділення міжнародного фінансування Україні у 2024 році. Це досить потужний психологічний фактор, що грає проти зміцнення гривні.

Не варто забувати і про той тиск, якого зазнає український експорт: його обсяг у 2023 році до 2022 року скоротився на 8 млрд дол. до 36,9 млрд дол. У тому числі це відбувається через проблеми на кордоні між Україною та сусідніми країнами ЄС. Причому там ситуація змінюється чи не щодня: то блокада є, то її немає, то протести знову поновлюються.

"Ситуація з блокуванням кордонів досить мінлива і поки в ній не розставлені всі крапки над "i", що до певної міри стримує розвиток експорту та зростання валютних надходжень", – коментує начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.

Але ближче до другої половини січня експортери почали активніше продавати виручку. Як уточнює Артем Красовський, це пов'язано із потребою в оборотних ресурсах для сплати податків. Нацбанк навіть зменшив інтервенції протягом січня більш як на 30%.

Інтервенції Національного банку у січні 2024 року

Період Сума проданої валюти, млн дол. 01.01-05.01.24 789,50 08.01-12.01.24 673,62 15.01-19.01.24 531,00

Дані НБУ

Іншими словами, якщо в перші дні 2024 року НБУ був змушений гасити попит більшими інтервенціями, то зараз ринок став більш врівноваженим, тому потреба у великих "вливаннях" валюти на міжбанк поки що відсутня.

Девальвація не забариться?

До кінця січня гривня може знову піти на послаблення. Хоча ймовірність того, що курс знову перевищить 39 грн/дол., невелика. Верхнім кордоном швидше за все буде 38,7-38,8 грн/дол.

На думку експертів, Нацбанк намагається "виховати" ринок та привчити його до руху курсу у дві сторони. "Очевидно, на тлі перегрітого ринку курс виріс вище за певний умовний компромісний (на думку НБУ) рівень. Тепер ринок коригується і повинен знайти новий баланс. Хоча межі руху курсу в кінцевому рахунку все одно визначає саме Нацбанк", – вважає Артем Красовський.

Щодо більш глобальних важелів впливу на гривню, то ними, як і раніше, є ситуація на фронті (буде нова ескалація чи масштабні обстріли – можливі сплески курсу), переговори з ключовими країнами-партнерами в особі США та Євросоюзу щодо надання фінансування Україні, а також здатність НБУ гасити ситуативні хвилі попиту за рахунок золотовалютних резервів.