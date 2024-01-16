Бизнес положительно оценивает перспективы своего развития, но ИДО снизился.

Третий квартал подряд бизнес прогнозирует увеличение деловой активности в течение следующих 12 месяцев, хотя с умеренными темпами. Тем не менее, Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) в IV квартале 2023 года составил 101.6% по сравнению со 104.5% в III квартале того же года.

Об этом пишет пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, несмотря на снижение ИДО, наблюдается незначительное оживление деловой активности. Повышение показателей прогнозируется через положительные ожидания общих объемов продаж собственной продукции, инвестиционных затрат на оборудование и имущество, а также финансово-экономического состояния в будущем.

При этом ключевым фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их последствия. Также заметно увеличилось влияние нехватки квалифицированных работников.

Ожидания бизнеса ухудшились во многих областях

В частности, в IV В квартале ухудшилась оценка инфляционных ожиданий, ожидания уровня девальвации национальной валюты, оценки состояния собственных предприятий, ухудшились прогнозы по экспорту и уровню инвестиций, а также - ослабление ожиданий потребности в заемных средствах.

Оценка инфляционных ожиданий. Улучшение инфляционных ожиданий продолжается в течение пятого квартала подряд, но в четвертом квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция в ближайшие 12 месяцев составляла 11.3%, что является снижением по сравнению с 14.8% в предыдущем квартале. Однако почти четверть опрошенных бизнесов (24.8%) ожидали, что она останется в пределах 7.6% – 10.0%.

Военные действия продолжают оставаться наиболее весомым проинфляционным фактором для 83.0% респондентов.

Девальвация гривны. Ожидания уровня девальвации национальной валюты несколько ухудшились и среднее прогнозное значение обменного курса составляет 40.06 грн/долл. США (по сравнению с 40.00 грн/долл. США в предыдущем квартале). Большинство респондентов (55.4% по сравнению с 56.5% в ІІІ квартале) считали, что обменный курс гривны не превысит 40.00 грн/долл. США.

Оценки состояния собственных предприятий и реализации продукции. Отмечается, что бизнес осторожно оценил ожидаемое улучшение финансово-экономического положения своих предприятий в течение следующих 12 месяцев: баланс ответов составил 4.1% (по сравнению с 6.0% в третьем квартале 2023 года). Улучшения финансово-экономического состояния ожидают предприятия большинства отраслей экономической деятельности и наиболее оптимистичные прогнозы высказываются представителями предприятий перерабатывающей промышленности и строительства, с балансами ответов 11.8% и 9.5% соответственно.

Участники опроса остаются положительно настроенными относительно прогнозов объемов реализации продукции, включая внешние рынки: баланс ответов составил 10.6% и 9.7%, соответственно (в третьем квартале – 16.8% и 10.6%). Рост общих объемов реализации продукции прогнозируют респонденты во всех видовых группах экономической деятельности, особенно в добывающей, перерабатывающей промышленности и торговле (баланс ответов составляет соответственно 20.0%, 15.7% и 14.4%).

Прогноз по уровню инвестиций по ссудам . Предприятия сохраняют положительные оценки изменений уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, хотя они все равно немного снизились: баланс ответов составил 6.6% (в третьем квартале – 8.8%). В то же время пессимистические оценки относительно инвестиционных расходов на строительные работы усилились с балансом ответов "-6.9%" (против "-2.2%" в третьем квартале).

Несмотря на снижение ожиданий предприятий по поводу потребности в заемных средствах в ближайшее время, доля респондентов, планирующих пользоваться банковскими кредитами, практически не изменилась и составляет 36.0% (по сравнению с 36.1% в третьем квартале). Предприятия, рассматривающие возможность получения кредитов, предпочитают все кредитование в национальной валюте, и эта процентная доля составляет 80.3% (по сравнению с 82.0% в третьем квартале).

Бизнес положительно оценил следующие перспективы

Прогноз смены количества работников. Что касается изменения количества работников на предприятиях, то прогнозы бизнеса на следующие 12 месяцев остаются отрицательными: баланс ответов составил "-6.5%" (в третьем квартале - "-7.0%"). Наиболее сдержанные в своих прогнозах оказались респонденты в добывающей промышленности, строительстве и транспорте и связи (балансы ответов составляют "-27.3%", "-23.8%" и "-20.0%" соответственно). В то же время предприятия в сфере торговли и других видов деятельности предполагают увеличение количества работников.

Ожидания макроэкономической ситуации в Украине. Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, выражают больше оптимизма по поводу роста объемов этих инвестиций в следующие 12 месяцев: баланс ответов составляет 11.3% (по сравнению с 7.1% в третьем квартале). Среди ожидающих увеличения иностранных инвестиций самые высокие ожидания выявили предприятия в секторах энергетики и водоснабжения, добывающей промышленности, а также транспорта и связи (баланс ответов составляет 50.0%, 44.4% и 25.0% соответственно). Хотя доля респондентов, планирующих привлекать иностранные инвестиции в следующие 12 месяцев, уменьшилась до 20.7% по сравнению с 24.2% в предыдущем опросе.

Согласно сообщению, также ожидается активный рост затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов составляет 57.9%, что является ростом по сравнению с 47.2% в третьем квартале.

Заметим, что по состоянию на конец октября бизнес сохранил положительные оценки перспектив своего экономического развития. Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Улучшение инфляционных ожиданий длится четвертый квартал подряд.