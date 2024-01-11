В НБУ объяснили разногласия между макропрогнозами МВФ и Нацбанка

У Международного валютного фонда есть негативный сценарий развития украинской экономики на 2025-й год, а в Национальный банк его не обнародовал, или совсем нет. У регулятора объяснили это тем, что стандартная практика НБУ – это публиковать базовый сценарий и после этого оценивать риски для него и возможные варианты развития событий.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, ситуация, которая имела место в 2022 году, когда НБУ наряду с базовым сценарием опубликовал и неблагоприятный с более длительным периодом рисков безопасности, не является традиционной.

"Обычно наша стандартная практика – это публиковать базовый сценарий и уже оценивать риски для него, описывать в наших публичных документах возможные варианты развития событий и нашу потенциальную реакцию на эти риски. В 2022 году, когда у нас было гораздо больше неопределенности в ходе войны, мы определили целесообразную публикацию и негативного сценария, но это, скорее, был отход от нашей стандартной практики", - сказал он.

Николайчук добавляет, что в течение прошлого года в Украине происходило определенное возвращение в нормальное состояние и в НБУ научились лучше прогнозировать ситуацию.

"Мы научились немного лучше прогнозировать в условиях военного положения, поэтому и вернулись к практике публикации исключительно базового сценария и оценки рисков к нему", - говорит он.

Сценарий от МВФ

По базовому сценарию МВФ, при завершении войны к концу этого года рост экономики прогнозируется на уровне 3-4%, а по отрицательному – он снизится на 5%. Однако, в Нацбанке не ожидают падения ВВП на 5%, даже если что даже если война продолжится в 2025 году, из-за того, что, по мнению Николайчука, оценка от МВФ предполагает реализацию несколько других рисков.

"Мы это обсуждали на самом деле с коллегами из МВФ. Потому что мы видим, что в 2023 году война продолжалась весь год, наши предположения о продолжительности боевых действий тоже ухудшались, но при этом показатели экономической активности мы в течение года улучшали. То есть, мне кажется, продолжительность активных боевых действий не должна быть единственным предположением негативного сценария, чтобы показать существенное ухудшение экономической активности и на этом фоне спрогнозировать большие финансовые потребности Украины», – считает замглавы НБУ.

Он добавляет, что в случае более длительной продолжительности высоких рисков безопасности, влияние на экономику может быть компенсировано большей поддержкой от международных партнеров и более высокой адаптивностью украинского общества к военным условиям. Именно это и происходило в 2023 году.

Напомним, Национальный банк Украины улучшил оценку роста реального ВВП на 4,9%. Положительная динамика обусловлена адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.