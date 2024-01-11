У НБУ пояснили розбіжності між макропрогнозами МВФ і Нацбанку

У Міжнародного валютного фонду є негативний сценарій розвитку української економіки на 2025-й рік, а у Національний банк його не оприлюднював, або ж і зовсім немає. У регулятора пояснили це тим, що стандартна практика НБУ - це публікувати базовий сценарій і після цього оцінювати ризики для нього та можливі варіанти розвитку подій.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, ситуація, яка мала місце у 2022 році, коли НБУ поряд з базовим сценарієм опублікував і несприятливий з довшим періодом безпекових ризиків, не є традиційною.

"Зазвичай, наша стандартна практика – це публікувати базовий сценарій і вже оцінювати ризики для нього, описувати в наших публічних документах можливі варіанти розвитку подій і нашу потенційну реакцію на ці ризики. У 2022 році, коли в нас було набагато більше невизначеності щодо перебігу війни, ми визначили доцільною публікацію і негативного сценарію, але це, скоріше, був відхід від нашої стандартної практики", - сказав він.

Ніколайчук додає, що протягом минулого року в Україні відбувалося певне повернення до нормального стану і в НБУ навчилися краще прогнозувати ситуацію.

"Ми навчилися трошечки ліпше прогнозувати в умовах воєнного стану, тому й повернулися до практики публікації виключно базового сценарію і оцінки ризиків до нього", - каже він.

Сценарій від МВФ

За базовим сценарієм МВФ, при завершенні війни до кінця цього року зростання економіки прогнозується на рівні 3-4%, а за негативним – воно знизиться на 5%. Проте, в Нацбанку не очікують падіння ВВП на 5%, навіть якщо що навіть якщо війна продовжиться у 2025 році, через те, що на думку Ніколайчука, оцінка від МВФ передбачає реалізацію трохи інших ризиків.

"Ми це обговорювали насправді з колегами з МВФ. Тому що ми бачимо, що у 2023 році війна тривала весь рік, наші припущення щодо тривалості бойових дій теж погіршувалися, але при цьому показники економічної активності ми протягом року покращували. Тобто, як на мене, тривалість активних бойових дій не має бути єдиним припущенням негативного сценарію, щоб показати суттєве погіршення економічної активності і на цьому тлі спрогнозувати більші фінансові потреби України", - вважає заступник голови НБУ.

Він додає, що у випадку довшої тривалості високих безпекових ризиків вплив на економіку може бути компенсований більшою підтримкою від міжнародних партнерів та вищою адаптивністю українського суспільства до воєнних умов. Саме це і відбувалося протягом 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив оцінку зростання реального ВВП на 4,9%. Позитивна динаміка обумовлено адаптацією українського бізнесу та населення до війни, збільшенням врожаю, розширенням експортних шляхів, збільшеними обсягами бюджетної підтримки і впровадженню євроінтеграційних реформ.