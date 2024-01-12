В Нацбанке ответили, повлияла ли на экономику Украины отмена праздничных дней во время войны

Отмена праздничных дней с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года помогла снизить негативный эффект на ВВП, поэтому пока это не является определяющим и важным фактором.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП 2022 года. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным", - говорится в сообщении.

"Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например, сфера обслуживания", - объяснил замглавы НБУ.

Он добавил, что работа в праздничные дни, прежде всего, касается государственного сектора, а бизнес может определять график своей работы самостоятельно.

Кроме того, по словам Николайчука, не все компании придерживаются установленных государством правил.

Напомним, в марте 2022 года Верховная Рада приняла закон, которым были отменены все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

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