У Нацбанку відповіли, чи вплинуло на економіку України скасування святкових днів під час війни

Відміна святкових днів з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року допомогла знизити негативний ефект на ВВП, тож наразі це не є якимось визначальним і важливим фактором.

Про це розповів заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це був той фактор, який зумовив зниження негативного ефекту на ВВП 2022 року. Тож наразі він не є якимось визначальним і важливим", - йдеться у повідомленні.

"Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування", - пояснив заступник голови НБУ.

Він додав, що робота у святкові дні насамперед стосується державного сектору, а бізнес може визначати графік своєї роботи самостійно.

Крім того, за словами Ніколайчука, не всі компанії притримуються встановлених державою правил.

Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким було скасовано усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю (КЗпП).

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