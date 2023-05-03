В Україні офіційно заборонили феєрверки і салюти

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7438, згідно з яким в Україні заборонять феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби.

Як пояснили в фракції “Слуга народу, яка співініціювала розгляд документу:

забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

забороняється продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Прописується необхідність контролю за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій, а також фізичними особами-підприємцями порядку та правил стосовно виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів.

Також в Україні наберуть чинності норми щодо зменшення шуму

Забороняється перевищувати рівні шуму у приміщеннях житлових будинків і на прибудинковій території, закладах охорони здоров’я, харчування. торгівлі, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури, готелях, гуртожитках, на територіях парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

На захищених об’єктах ремонтних робіт, які супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні - цілодобово.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Раніше в частині областей України не дозволили використовували піротехнічні засоби на час дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, в червні 2022 року в Києві заборонили продаж і запуск феєрверків та пересування автомобілів без глушника.

Так, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.