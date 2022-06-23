У Києві заборонили продаж і запуск феєрверків та пересування автомобілів без глушника

Київська міська рада 23 червня ухвалила рішення про заборону на період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення продажу та запуску феєрверків у столиці, а також пересування містом автомобілів без глушника.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що кілька років тому вже було рішення про заборону феєрверків, але не всі громадяни дотримуються правил.

"В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - сказав Кличко.

Так, на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Також відтепер заборонено рух столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

Нагадаємо, що 21 депутат Верховної Ради пропонує парламенту заборонити використання в Україні будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард.