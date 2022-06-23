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В Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение автомобилей без глушителя
Киевский городской совет 23 июня принял решение о запрете на период действия военного положения и 30 дней после его прекращения продажи и запуска фейерверков в столице, а также передвижение по городу автомобилей без глушителя.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что несколько лет назад уже было решение о запрете фейерверков, но не все граждане соблюдают правила.
"В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете! За это должна быть ответственность", - сказал Кличко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории города Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.
Также отныне запрещено передвижение по столице транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.
Напомним, что 21 депутат Верховной Рады предлагает парламенту запретить использование в Украине каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард.