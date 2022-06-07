В Раду внесли законопроект о запрете фейерверков в Украине

21 депутат Верховной Рады предлагает парламенту запретить использование в Украине каких-либо фейерверков, в частности салютов и петард. Соответствующий законопроект №7438 они зарегистрировали в Раде 6 июня.

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Также документом предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, а также фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Однако в любом случае использование даже сценической пиротехники хотят запретить в зрелищных мероприятиях с участием животных, в частности в спорте и при организации досуга.

К тому же, законопроектом предусмотрен запрет не только использования, но и продажи и/или передачи любым способом любых фейерверков, кроме фейерверков класса F1. При этом использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами будет разрешено.

Продажу и/или передачу сценической пиротехники класса Т1 (изделий с низким уровнем опасности) предлагается разрешить только лицам, достигшим 18 лет, а пиротехники класса Т2 (предназначенной для использования только людям со спецподготовкой) - лицам, требования к которым устанавливаются Техническим регламентом пиротехнических изделий, который должен утверждать Кабинет министров.

Документ также прописывает необходимость контроля за соблюдением руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, а также гражданами и физическими лицами-предпринимателями порядка и правил производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий. Причем такой функцией предлагается наделить не только центральную и местную власть, но и полицию.

Авторами проекта закона является ряд депутатов из фракции правящей партии "Слуга народа", фракции "Голос" и других. В пояснительной записке к нему они отмечают, что особую актуальность установление контроля и ограничение использования пиротехники приобрело в связи с осуществлением Россией вооруженной агрессии против Украины.

Указывается, что звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов.

Актуальными, по мнению депутатов, будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий.

"Однако несмотря на военное положение и напряжение в обществе некоторые граждане продолжают использовать пиротехнику даже в наиболее пострадавших от вооруженной агрессии россии городах. В частности, в средствах массовой информации активно распространяется информация о запуске фейерверков в городе Буча Киевской области, в котором из-за оккупации и массовых обстрелов погибло большое количество людей", - говорится в записке.

Нардепы сетуют на чрезвычайно высокий уровень спроса на фейерверки в последние годы, который обусловлен широким ассортиментом таких изделий на рынке, отсутствием надлежащего контроля за их продажей и использованием субъектами хозяйствования и гражданами. Отдельно же отмечается опасность использования пиротехнических изделий для животных.

"Стресс, паническая атака, остановка сердца и гибель - так могут отреагировать животные на звуки пиротехнических изделий. По наблюдениям волонтеров и ветеринаров, именно в период рождественско-новогодних праздников увеличивается количество домашних животных, которые убегают и теряются в результате стресса, вызванного активным использованием фейерверков", – отмечают авторы.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский, реагируя на соответствующую петицию граждан, поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете использования салютов, фейерверков, петард и закрытии всех пиротехнических магазинов в Украине, но только на период военного положения. Авторы уже внесенного законопроекта, соответственно, считают, что этого недостаточно, поскольку никакой привязки к периоду военного положения в нем нет.

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