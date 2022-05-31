Рада проголосовала за введение нового государственного праздника - Дня украинской государственности

Закон предусматривает установление 28 июля выходным днем.

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Депутаты Верховной Рады Украины 31 мая проголосовали за проект закона № 5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня - "День украинской государственности". Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 257 народных депутата Украины.

Отметим, что ввести новый праздник предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, "точка отсчета" украинской государственности – основание Киева, столицы Киевской Руси и современной Украины. Поэтому новый праздник будет отмечаться 28 июля – в день крещения Киевской Руси.

Напомним, что институт нацпамяти сменил лозунг празднования 9 Мая из-за войны с РФ.