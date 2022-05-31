Рада проголосувала за введення нового державного свята - Дня української державності

Закон передбачає встановлення 28 липня вихідним днем.

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Депутати Верховної Ради України 31 травня проголосували за проект закону № 5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – "День української державності". Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосували 257 народних депутатів України.

Зазначимо, що запровадити нове свято запропонував президент Володимир Зеленський. За його словами, "точка відліку" української державності – заснування Києва, столиці Київської Русі та сучасної України. Тому нове свято відзначатиметься 28 липня – у день хрещення Київської Русі.

Нагадаємо, що інститут нацпам'яті змінило гасло святкування 9 Травня через війну з РФ.