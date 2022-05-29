Київ відзначає 1540-річницю від дня заснування

Київ сьогодні, 29 травня, відзначає 1540-річницю від дня заснування. Цього року святкування триватиме в умовах воєнного стану.

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Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"Для дітей заходи підготовлено переважно в онлайн форматі. Для дорослих також не передбачені масштабні масові заходи, але кияни та гості міста зможуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки і концертні виступи. Проте міська влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття", - йдеться у повідомленні.

У столичній адміністрації представили програму заходів до Дня Києва:

12:00 – 13:00 Виступи аматорських художніх колективів за організаційної підтримки Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень – парк ім. Т. Шевченка.

15:00 – 16:00 Виступ Київського муніципального духового оркестру – майданчик біля арки "Свободи українського народу" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва.

16:00 Концерт на балконі театру – Київський академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

17:00 Концерт – Київський національний академічний театр оперети (вул. Велика Васильківська, 53).

14:00 Патріотичний майстер-клас – Музей видатних діячів української культури (музей Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 97).

11:00 Пішохідна екскурсія "Золотоворітський квартал". Маршрут від метро "Золоті ворота".

11:00 – 19:00 історико-культурна виставка "Вічне місто Київ. Історія проти політики" – парк "Наталка" (вул. Героїв Сталінграду, за Північним мостом: центральний вхід та алея).

12:00 – 14:00 Екскурсія "Київ незламний". Маршрут: ст. м. "Дорогожичі" – Бабин Яр – Телевізійна вежа – Лук’янівське Військове кладовище – Київський телецентр – ДАХК "Артем" – ст. м. "Лук’янівська".

Також сьогодні відбудеться 29-й "Пробіг під каштанами". Цього року благодійники можуть вийти на символічний старт із будь-якого безпечного куточка України та світу.

Мета заходу – збір коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об'єднання українців для взаємопідтримки.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко привітав киян та гостей столиці з Днем міста.

"Київ… Старовинний і сучасний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років! Горде, нескорене і красиве. З Днем Києва, дорогі кияни! Слава Україні! Слава Києву!" – сказав Кличко у відеозверненні.

Варто зазначити, що День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року, що співпало з символічним святкуванням 1500-річчя з дня заснування міста.

Нагадаємо, Україні 19 травня святкувала День вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні національні традиції та об'єднувати український народ.