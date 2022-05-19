Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Україна святкує день вишиванки (ФОТО)

Україна святкує день вишиванки (ФОТО)

Кожного третього четверга травня вся Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні національні традицій та об'єднувати український народ. У 2022 році день вишиванки відзначають 19 травня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Вишиванку називають "кодом української нації" через особливі візерунки, кожен з яких несе свій сенс. Під час війни Всесвітній день вишиванки в Україні відзначають по-особливому.

Зокрема, черкаська тероборона створила бойову вишиванку. З такою ідеєю один із бійців звернувся до місцевих художників.

Фото 2 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 3 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 4 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)

"Аналогів такій вишиванці не існує. Тому Черкаси стали центром військової моди", - зазначають у 118 окремій бригаді територіальної оборони.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України в день вишиванки також передали "вітання" російським окупантам.

Знаменитий український пес-сапер Патрон також привітав усіх із Всесвітнім днем вишиванки.

Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк подарувала прикордонникам сорочки в рамках акції "Подаруй вишиванку захиснику".

Фото 5 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 6 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 7 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 8 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Фото 9 — Україна святкує день вишиванки (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський привітав з днем вишиванки такими словами: "Сильна, незламна, смілива і вільна, з днем вишиванки, Україно!"

Як світ вітає Україну з днем вишиванки

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем вишиванки у своєму Twitter, написавши:

"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні!"

В американському посольстві закликали долучатися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Автор:
Віта Молодан