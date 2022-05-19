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Україна святкує день вишиванки (ФОТО)
Кожного третього четверга травня вся Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні національні традицій та об'єднувати український народ. У 2022 році день вишиванки відзначають 19 травня.
Вишиванку називають "кодом української нації" через особливі візерунки, кожен з яких несе свій сенс. Під час війни Всесвітній день вишиванки в Україні відзначають по-особливому.
Зокрема, черкаська тероборона створила бойову вишиванку. З такою ідеєю один із бійців звернувся до місцевих художників.
"Аналогів такій вишиванці не існує. Тому Черкаси стали центром військової моди", - зазначають у 118 окремій бригаді територіальної оборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Десантно-штурмові війська Збройних сил України в день вишиванки також передали "вітання" російським окупантам.
Знаменитий український пес-сапер Патрон також привітав усіх із Всесвітнім днем вишиванки.
Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк подарувала прикордонникам сорочки в рамках акції "Подаруй вишиванку захиснику".
Президент України Володимир Зеленський привітав з днем вишиванки такими словами: "Сильна, незламна, смілива і вільна, з днем вишиванки, Україно!"
Як світ вітає Україну з днем вишиванки
Посол Великобританії Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем вишиванки у своєму Twitter, написавши:
"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні!"
В американському посольстві закликали долучатися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.