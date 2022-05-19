Україна святкує день вишиванки (ФОТО)

Кожного третього четверга травня вся Україна святкує Всесвітній день вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні національні традицій та об'єднувати український народ. У 2022 році день вишиванки відзначають 19 травня.

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Вишиванку називають "кодом української нації" через особливі візерунки, кожен з яких несе свій сенс. Під час війни Всесвітній день вишиванки в Україні відзначають по-особливому.

Зокрема, черкаська тероборона створила бойову вишиванку. З такою ідеєю один із бійців звернувся до місцевих художників.

"Аналогів такій вишиванці не існує. Тому Черкаси стали центром військової моди", - зазначають у 118 окремій бригаді територіальної оборони.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України в день вишиванки також передали "вітання" російським окупантам.

Знаменитий український пес-сапер Патрон також привітав усіх із Всесвітнім днем вишиванки.

Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк подарувала прикордонникам сорочки в рамках акції "Подаруй вишиванку захиснику".

Президент України Володимир Зеленський привітав з днем вишиванки такими словами: "Сильна, незламна, смілива і вільна, з днем вишиванки, Україно!"

Як світ вітає Україну з днем вишиванки

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс привітала українців із Днем вишиванки у своєму Twitter, написавши:

"Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти культури та історії, а також проти території та народу України, День вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні!"

Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти 🇺🇦 культури та історії, а також проти території та народу України, #ДеньВишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

В американському посольстві закликали долучатися до флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.