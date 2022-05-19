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Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

Каждый третий четверг мая Украина отмечает Всемирный день вышиванки. Праздник призывает к единству и сохранению исконных национальных традиций украинского народа. В 2022 году день вишиванки отмечают 19 мая. 

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Вышиванку называют "кодом украинской нации", из-за особенных узоров, каждый из которых несет свой смысл. Во время войны Всемирный день вышиванки в Украине отмечают по-особенному.

В частности, черкасская терроборона создала боевую вышиванку. С такой идеей один из бойцов обратились к местным художникам.

Фото 2 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 3 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 4 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

"Аналогов такой вышиванке не существует. Поэтому Черкассы стали центром военной моды", - отмечают в 118 отдельной бригаде территориальной обороны.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в день вышиванки также "передали "поздравления" российским оккупантам".

Знаменитый украинский пес-сапер Патрон также поздравил всех с Всемирным днем вышиванки.

Основательница Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк подарила пограничникам рубашки в рамках акции "Подари вышиванку защитнику".

Фото 5 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 6 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 7 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 8 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 9 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

Команда проекта "Вышивка на одежде выдающихся украинцев" в своем Facebook сообщила, что воспроизвела по фото рубашку Степана Бандеры.

Фото 10 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 11 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 12 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 13 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)
Фото 14 — Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем вышиванки такими словами: "Сильная, непобедима, смелая и свободная, с днем вышиванки, Украина!"

Как мир поздравляет Украину с днем вышиванки

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем вышиванки в своем Twitter, написав: 

"Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины день вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке. Слава Украине!"

В американском посольстве призвали приобщаться к флешмобу по случаю Всемирного день вышиванки.

Автор:
Вита Молодан