Украина отмечает день вышиванки (ФОТО)

Каждый третий четверг мая Украина отмечает Всемирный день вышиванки. Праздник призывает к единству и сохранению исконных национальных традиций украинского народа. В 2022 году день вишиванки отмечают 19 мая.

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Вышиванку называют "кодом украинской нации", из-за особенных узоров, каждый из которых несет свой смысл. Во время войны Всемирный день вышиванки в Украине отмечают по-особенному.

В частности, черкасская терроборона создала боевую вышиванку. С такой идеей один из бойцов обратились к местным художникам.

"Аналогов такой вышиванке не существует. Поэтому Черкассы стали центром военной моды", - отмечают в 118 отдельной бригаде территориальной обороны.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины в день вышиванки также "передали "поздравления" российским оккупантам".

Знаменитый украинский пес-сапер Патрон также поздравил всех с Всемирным днем вышиванки.

Основательница Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк подарила пограничникам рубашки в рамках акции "Подари вышиванку защитнику".

Команда проекта "Вышивка на одежде выдающихся украинцев" в своем Facebook сообщила, что воспроизвела по фото рубашку Степана Бандеры.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем вышиванки такими словами: "Сильная, непобедима, смелая и свободная, с днем вышиванки, Украина!"

Как мир поздравляет Украину с днем вышиванки

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поздравила украинцев с Днем вышиванки в своем Twitter, написав:

"Мне кажется, что во время российского вторжения, которое так четко нацелено против культуры и истории, а также против территории и народа Украины день вышиванки становится еще важнее для празднования. Вот и я праздную его в любимой вышиванке. Слава Украине!"

Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти 🇺🇦 культури та історії, а також проти території та народу України, #ДеньВишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

В американском посольстве призвали приобщаться к флешмобу по случаю Всемирного день вышиванки.