Киев отмечает 1540-летие со дня основания

Киев сегодня, 29 мая, отмечает 1540-летие со дня основания. В этом году празднование будет происходить в условиях военного положения.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Для детей мероприятия подготовлены преимущественно в онлайн формате. Для взрослых также не предусмотрены масштабные массовые мероприятия, но киевляне и гости города смогут посетить пешеходные экскурсии, выставки и концертные выступления. Однако городские власти призывают во время отдыха не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие", - говорится в сообщении.

В столичной администрации представили программу мероприятий ко Дню Киева:

12:00 – 13:00 Выступление любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

16:00 Концерт на балконе театра – Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 Концерт – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

14:00 Патриотический мастер-класс – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

11:00 Пешеходная экскурсия "Золотоворотский квартал". Маршрут от метро "Золотые ворота".

11:00 – 19:00 историко-культурная выставка "Вечный город Киев. История против политики" – парк "Наталка" (ул. Героев Сталинграда, за Северным мостом: центральный вход и аллея).

12:00 – 14:00 Экскурсия " Киев несокрушимый ". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Также сегодня состоится 29-й "Пробег под каштанами". В этом году благотворители могут выйти на символический старт из любого безопасного уголка Украины и мира.

Цель мероприятия – сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев для взаимоподдержки.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и гостей столицы с Днем города.

"Киев… Старинный и современный. Наш город стоит на холмах Днепра уже 1540 лет! Гордый, непокорный и красивый. С Днем Киева, дорогие киевляне! Слава Украине! Слава Киеву!" – сказал Кличко в видеообращении.

Стоит отметить, что День Киева традиционно отмечается в последнее воскресенье мая. Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982, что совпало с символическим празднованием 1500-летия со дня основания города.

Напомним, Украина 19 мая праздновала День вышиванки. Праздник призван сохранить исконно национальные традиции и объединять украинский народ.