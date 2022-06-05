В Украине необходимо запретить использование салютов, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть запрет использования салютов, фейерверков, петард, и закрытие всех пиротехнических магазинов в Украине. Об этом он заявил в ответе на соответствующую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов.

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Уточняем, что запрет предлагается ввести на время действия в стране военного положения.

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне", — написал в ответе Зеленский.

Отметим, что в петиции автор предлагает ввести штраф в размере от 15 тысяч гривен за использование салютов во время войны. В своем ответе глава государства не уточнил, согласен ли он с этой санкцией.

Отметим, что в Одессе несколько горожан решили запустить фейерверкер во время воздушной тревоги в городе. Их задержала полиция, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Вскоре в Киеве в районе жилого массива "Осокорки" кто-то также решил запустить салют.

Отметим, что нарушители сделали это именно в тот день, когда россияне впервые за долгое время нанесли ракетный удар по столице. Оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру.

4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.