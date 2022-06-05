В Україні необхідно заборонити використання салютів, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути заборону використання салютів, феєрверків, петард та закриття всіх піротехнічних магазинів в Україні. Про це він заявив у відповіді на відповідну петицію, яка набрала понад 25 тисяч голосів.

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Уточнюємо, що заборону пропонується запровадити на час дії у країні воєнного стану.

"Підтримую занепокоєння щодо збільшення небезпечних наслідків у зв'язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті та вважаю, що їхнє споживання під час військового стану має бути чітко врегульовано на законодавчому рівні", - написав у відповіді Зеленський.

Зазначимо, що у петиції автор пропонує запровадити штраф у розмірі від 15 тисяч гривень за використання салютів під час війни. У своїй відповіді глава держави не уточнив, чи згоден він із цією санкцією.

Зазначимо, що в Одесі деякі городяни вирішили запустити феєрверкер під час повітряної тривоги у місті. Їх затримала поліція, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Незабаром у Києві у районі житлового масиву "Осокорки" хтось також вирішив запустити салют.

Зазначимо, що порушники зробили це саме того дня, коли росіяни вперше за довгий час завдали ракетного удару по столиці. Окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру.

4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.