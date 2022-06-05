Ракетні удари по Києву: обстріляли Дарницький вагоноремонтний завод

Сьогодні вранці, 5 червня, російські війська завдали ракетного удару по Києву. Вкотре окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

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Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"Серед залізничників є один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно розпочали ліквідацію наслідків удару", – повідомив Камишин.

За його словами, публічних заяв про обстріл не робили, оскільки рух пасажирських поїздів не затримувався.

Глава "Укрзалізниці" також прокоментував заяву оборонного відомства країни-агресора.

"Але не промовчало російське міноборони. Вони вкотре збрехали, що мета удару - "поставлені східноєвропейськими країнами танки Т-72 та друга бронетехніка, розміщені в корпусах вагоноремонтного підприємства", - додав глава УЗ.

Він офіційно заявив, що на території ДВРЗ немає військової техніки і запросив ЗМІ сьогодні переконатись у цьому, відвідавши підприємство.

Зазначимо, що Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму: російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.