Ракетные удары по Киеву: обстреляли Дарницкий вагоноремонтный завод

Сегодня утром, 5 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В очередной раз оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

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Об этом сообщил глава "Укрзализныци"Александр Камышин.

"Среди железнодорожников есть один раненый, ему оказали медицинскую помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара", – сообщил Камышин.

По его словам, публичных заявлений об обстрелах не делали, так как движение пассажирских поездов не задерживалось.

Глава "Укрзализныци" также прокомментировал заявление оборонного ведомства страны-агрессора.

"Но не промолчало российское минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и вторая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия", - добавил глава УЗ.

Он официально заявил, что на территории ДВРЗ нет военной техники и пригласил СМИ сегодня убедиться в этом, посетив предприятие.

Отметим, Россия совершила очередной акт ядерного терроризма: российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южно-украинской АЭС.