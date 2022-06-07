В Раду внесли законопроект про заборону феєрверків в Україні

21 депутат Верховної Ради пропонує парламенту заборонити використання в Україні будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард. Відповідний законопроєкт №7438 вони зареєстрували в Раді 6 червня.

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Також документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Але в будь-якому разі вікористання навіть сценічної піротехніки хочуть заборонити у видовищних заходах за участі тварин, зокрема у спорті та при організації дозвілля.

До того ж законопроєктом передбачено заборону не тільки використання, а й продажу та/або передачі будь-яким способом будь-яких феєрверків, окрім феєрверків класу F1. При цьому використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійнорятувальними службами буде дозволене.

Продаж та/або передачу сценічної піротехніки класу Т1 (виробів, що мають низький рівень небезпеки) пропонується дозволити лише особам, які досягли 18 років, а піротехніки класу Т2 (призначеної для використання виключно особами із спецпідготовкою) - особам, вимоги до яких встановлюються Технічним регламентом піротехнічних виробів, що затверджується Кабінетом міністрів.

Документ також прописує необхідність контролю за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій, а також громадянами та фізичними особами-підприємцями порядку та правил стосовно виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних виробів. При чому такою функцією пропонується наділити не тільки центральну та місцеву владу, але й поліцію.

Авторами проєкту закону є низка депутатів з фракції правлячої партії "Слуга народу", фракції "Голос" та інші. У пояснювальній записці до нього вони зазначають, що особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехніки набуло у зв'язку зі здійсненням Росією збройної агресії проти України.

Вказується, що звукові та світлові ефекти від використання піротехніки наносять шкоду психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їх подібність до звуків вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст.

Актуальними, на думку депутатів, будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу буде зберігатися посттравматичний стресовий розлад, що виник в результаті переживання обстрілів під час воєнних дій.

"Проте незважаючи на воєнний стан та напругу в суспільстві деякі громадяни продовжують використовувати піротехніку навіть у найбільш постраждалих від збройної агресії росії містах. Зокрема у засобах масової інформації активно поширюється інформація щодо запуску феєрверків у місті Буча Київської області, в якому через окупацію та масові обстріли загинула велика кількість людей", - йдеться в записці.

Нардепи нарікають на надзвичайно високий рівень попиту на феєрверки протягом останніх років, який зумовлений широким асортиментом таких виробів на ринку, відсутністю належного контролю за їх продажем та використанням суб'єктами господарювання і громадянами. Окремо ж наголошується на небезпеці використання піротехнічних виробів для тварин.

"Стрес, панічна атака, зупинка серця і загибель – так можуть відреагувати тварини на звуки піротехнічних виробів. За спостереженнями волонтерів і ветеринарів, саме в період різдвяно-новорічних свят збільшується кількість домашніх тварин, які тікають і губляться внаслідок стресу, спричиненого активним використанням феєрверків", - зазначають автори.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський, реагуючи на відповідну петицію громадян, доручив Кабінету міністрів розглянути питання заборони використання салютів, феєрверків, петард та закриття всіх піротехнічних магазинів в Україні, але лише на період воєнного стану. Автори ж вже внесеного законопроекту, відповідно, вважають, що цього недостатньо, оскільки жодної прив'язки до періоду воєнного стану у ньому нема.

Джерело фото: ua.depositphotos.com