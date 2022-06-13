Rozetka сняла с продажи всю пиротехнику и фейерверки

Крупнейший украинский онлайн ритейлер Rozetka исключил из ассортимента фейерверки, петарды и другую пиротехнику. Раньше ее могли продавать только компании-партнеры ритейлера на маркетплейсе.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Запретить продажу пиротехники в Украине просто необходимо. Ее использование во время войны недопустимо, ведь даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб. Мы призываем наших коллег среди украинских ритейлеров и других компаний как можно быстрее приобщаться к инициативе", – говорит Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka.

Еще до начала полномасштабного вторжения России с инициативой по запрету продажи фейерверков и другой пиротехники выступали украинские активисты.

"Казалось бы, после 24 февраля вопрос себя исчерпал. Однако в течение этих месяцев мы видим в новостях сообщения об использовании фейерверков в разных регионах Украины, в частности, в недавно освобожденных от российской оккупации. Прежде всего, запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом. Кроме того, она поможет защитить окружающую среду и животных, а также запускающих фейерверки от травмирования", — рассказывает Александр Тодорчук, основатель всеукраинского гуманистического движения UAnimals и соавтор инициативы.

Кстати, законодатели уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект. Он позволяет использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

Исключение составляет сценическая пиротехника Т1 и Т2, а также фейерверки F1 с низким уровнем опасности и низким уровнем шума. Также законопроект запрещает продажу и передачу подобной пиротехники лицам младше 16 лет.

Напомним, с начала войны Rozetka упразднила комиссию на военные товары для продавцов маркетплейса. Их можно найти в единственном разделе на сайте онлайн-ритейлера. На июнь компания возобновила работу 233 точек в 66 населенных пунктах Украины.