Rozetka назвала самые популярные военные товары и создала единый раздел для них

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka собрал в одном разделе все военные товары. В нем можно сравнить и выбрать самый подходящий товар для военных, сообщает пресс-служба маркетплейса.

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В настоящее время украинцы чаще всего покупают на Rozetka такие товары в новом разделе:

рации;

павербанки;

квадрокоптеры;

наушники для стрельбы;

жилеты для разгрузки;

тактические очки и перчатки;

карематы;

военную обувь;

футболки и мужское белье;

тактические ножи;

электростанки и гели для бритья;

канистры для горючего.

"Мы сделали это, чтобы сэкономить время на поиски тем, кто хочет помочь нашим военным. Сейчас мы видим наибольший спрос на рации, павербанки, квадрокоптеры, тактические ножи, наушники для стрельбы. Стараемся доставлять заказы как можно скорее, ведь эти товары нужны тем, кто защищает Украину", — рассказывает соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Кроме того, Rozetka снизила до 0% комиссию для продавцов товаров военного назначения. С начала полномасштабной российско-украинской войны на площадке Rozetka существенно выросло количество новых продавцов, которые занимаются реализацией товаров для военных.

Число тех, кто продает военные товары, на 50% превышает количество прекративших работу.

Отметим, что Rozetka возобновила работу более 230 точек выдачи товаров в 66 украинских городах и в рамках проекта Brave Ukraina изменила название бренда на своем сайте на слово "Смелость".