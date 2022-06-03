Rozetka назвала найпопулярніші військові товари та створила єдиний розділ для них

Український онлайн-рітейлер Rozetka зібрав у одному розділі усі військові товари. У ньому можна порівняти і вибрати підходящий товар для військових, повідомляє пресслужба маркетплейсу.

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В даний час українці найчастіше купують на Rozetka такі товари в новому розділі:

рації;

павербанки;

квадрокоптери;

навушники для стрілянини;

жилети для розвантаження;

тактичні окуляри та рукавички;

каремати;

військове взуття;

футболки та чоловічу білизну;

тактичні ножі;

електростанки та гелі для гоління;

каністри для пального.

"Ми зробили це, щоб заощадити час на пошуки тим, хто хоче допомогти нашим військовим. Зараз ми бачимо найбільший попит на рації, павербанки, квадрокоптери, тактичні ножі, навушники для стрільби. Намагаємося доставляти замовлення якнайшвидше, адже ці товари потрібні тим, хто захищає Україну", - розповідає співзасновник Rozetka Владислав Чечеткін.

Крім того, Rozetka зменшила до 0% комісію для продавців товарів військового призначення. З початку повномасштабної російсько-української війни на майданчику Rozetka суттєво зросла кількість нових продавців, які займаються реалізацією товарів для військових.

Кількість тих, хто продає військові товари, на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.

Зазначимо, що Rozetka відновила роботу понад 230 точок видачі товарів у 66 українських містах та в рамках проекту Brave Ukraina змінила назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".