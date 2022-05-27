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Rozetka знизила комісію для продавців військових товарів

Rozetka знизила комісію для продавців військових товарів
В інтернет-магазині Rozetka покупці найчастіше шукають військові товари. Фото: пресс-служба Міноборони

Український маркетплейс Rozetka зменшив до 0% комісію для продавців товарів військового призначення. Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін, передає RAU.

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Він зазначив, що з початку повномасштабної російсько-української війни на майданчику Rozetka суттєво зросла кількість нових продавців, які займаються реалізацією товарів для військових.

З кінця лютого їхня кількість зросла на 20% порівняно з довоєнним періодом. З 24 лютого кількість нових продавців у категорії військових товарів на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.

"У продавців маркетплейсу Rozetka можна придбати бронежилети, тепловізори, квадрокоптери, засоби для маскування, товари медичного призначення і не тільки. Усі ці товари життєво необхідні на передовій. Тому ми повністю звільняємо їх від комісії", - зазначив Чечеткін.

Зазначимо, що в топі запитів маркетплейсу: бронежилети, військова форма, тактичні рукавички та окуляри. Найближчим часом компанія також планує відновити послугу кредитування.

Нагадаємо, Rozetka відновила роботу понад 118 точок видачі товарів у 48 українських містах та в рамках проекту Brave Ukraina змінив назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".

Автор:
Віта Молодан