ROZETKA відновила роботу в Бучі

Інтернет-магазин ROZETKA відновлює свою роботу у найбільш постраждалих від російської агресії містах Київської області.

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Про це повідомив співзасновник магазину Владислав Чечоткін.

"Сьогодні відкрилися в Бучі. Тиждень тому – в Ірпені. Ці відкриття – символ великого бажання українців відроджувати життя", - наголосив він.

За його словами, магазини ROZETKA були розграбовані російськими військовими, у деяких вони буквально жили, на що перетворилися ці приміщення, складно описати.

"Але ми все відновимо та зробимо ще краще”, – написав Чечеткін.

В Ірпені, за його словами, відбулася дуже щемка історія.

"Прийшов чоловік, наш постійний клієнт. Сказав: "Я бачив, як росіяни тут все грабували, потім залишили на вулиці генератор і на ньому теплі куртки. Я швидко вибіг, забрав, сховав у себе. І от вам на відкриття приніс. Дякую, що ви повернулися". Я дивлюся на ці дві куртки, спецодяг для розвантаження авто взимку, на генератор, і уявляю, як цей чоловік ризикував своїм життям, щоб урятувати для нас речі, у найстрашніші дні вірячи, що ROZETKA повернеться до Ірпеня", - описав Чечеткін.

Нагадаємо, у рамках проєкту Brave Ukraina ROZETKA змінила назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".

ROZETKA різко втратила прибуток через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього більшу частину співробітників компанія була змушена звільнити.