У каталогах Rozetka українці найчастіше шукають товари для ВСУ

Найбільший в Україні онлайн-рітейлер Rozetka оприлюднив список товарів, які найчастіше купують українці станом на квітень. У топі запитів маркетплейсу: бронежилети, військова форма, тактичні рукавички та окуляри. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Люди намагаються повернути собі хоча б частину свого звичного життя, – каже Владислав Чечоткін, співзасновник Rozetka. — Ті, хто повертаються додому, насамперед піклуються про чистоту житла. Але найкраще силу та характер українців описує найпопулярніший запит: попри те, що в дуже багатьох скрутне фінансове становище, у пошуковому топі все одно бронежилети, форма, генератори — усе, що може знадобитися армії та ТРО. Ми дуже вдячні нашим партнерам по маркетплейсу, крутим українським підприємцям, які роблять все, щоб такі позиції з'явилися на Rozetka найближчим часом".

З кінця березня також зріс продаж у категоріях побутової хімії та косметики. Абсолютні рекордсмени продажів у категорії побутової техніки – електрочайники та пилососи.

Користуються попитом також:

корм для котів та собак;

алкоголь, звичайні та електронні сигарети;

спортивний одяг та взуття;

мобільні телефони, повербанки, ноутбуки та планшети.

Станом на квітень, Rozetka відновила роботу 141-ї точки видачі товарів у 52 українських містах. Кур'єрська доставка працює у Києві та 100 населених пунктах Київщини, а також у Львові, Одесі та Дніпрі. Окрім точок видачі отримати товар можна у відділеннях "Нової Пошти" та "Укрпошти". Робота з відновлення роботи продовжується.

Найближчим часом компанія також планує відновити послугу кредитування.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2022 року Rozetka відкрила точку видачі в Ірпені.

А в рамках проекту Brave Ukraina рітейлер також змінив назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".