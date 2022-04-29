Rozetka возобновляет работу в Ирпене и Буче

В субботу, 30 апреля, Rozetka откроет точку выдачи в Ирпене. Об этом сообщил основатель маркетплейса Владислав Чечеткин.

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Он также анонсировал открытие на следующей неделе точки выдачи в Буче.

"Мы бы открыли больше, но там нет электричества и воды", — отметил Чечеткин.

Он заявил о большом количество заказов.

"Первоочередная задача – обеспечить возможность купить продукты, бытовую химию, корм для животных, товары первой необходимости", — сказал бизнесмен.

По его словам, на рабочие места за две недели вернули более 500 сотрудников.

Напомним, в рамках проекта Brave Ukraina Rozetka изменила название бренда на своем сайте на слово "Смелость".

Rozetka резко потеряла доход из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Вследствие этого большую часть сотрудников компания была вынуждена уволить.