Rozetka відновлює роботу в Ірпені та Бучі

У суботу, 30 квітня, Rozetka відкриє точку видачі в Ірпені. Про це повідомив засновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.

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Він також анонсував відкриття наступного тижня точки видачі у Бучі.

"Ми відкрили б більше, але там немає електрики і води", — зазначив Чечоткін.

Він заявив про велику кількість замовлень.

"Першочергове завдання – забезпечити можливість купити продукти, побутову хімію, корм для тварин, товари першої потреби", — сказав бізнесмен.

За його словами, на робочі місця за два тижні повернули понад 500 працівників.

Нагадаємо, у рамках проєкту Brave Ukraina Rozetka змінила назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".

Rozetka різко втратила прибуток через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього більшу частину співробітників компанія була змушена звільнити.