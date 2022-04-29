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Rozetka відновлює роботу в Ірпені та Бучі
У суботу, 30 квітня, Rozetka відкриє точку видачі в Ірпені. Про це повідомив засновник маркетплейсу Владислав Чечоткін.
Він також анонсував відкриття наступного тижня точки видачі у Бучі.
"Ми відкрили б більше, але там немає електрики і води", — зазначив Чечоткін.
Він заявив про велику кількість замовлень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Першочергове завдання – забезпечити можливість купити продукти, побутову хімію, корм для тварин, товари першої потреби", — сказав бізнесмен.
За його словами, на робочі місця за два тижні повернули понад 500 працівників.
Нагадаємо, у рамках проєкту Brave Ukraina Rozetka змінила назву бренду на своєму сайті на слово "Сміливість".
Rozetka різко втратила прибуток через початок повномасштабної російсько-української війни. Внаслідок цього більшу частину співробітників компанія була змушена звільнити.