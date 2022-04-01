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Ритейл
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Rozetka вынуждена уволить большинство сотрудников из-за последствий войны

Rozetka вынуждена уволить большинство сотрудников из-за последствий войны
Rozetka из-за войны потеряла большую часть дохода. Фото:Delo.ua

Маркетплейс Rozetka резко потерял доход из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Вследствие этого компания не может в полном объеме выплачивать зарплаты, а большую часть сотрудников вынуждена уволить.

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Об этом сообщил основатель интернет-магазина Владислав Чечеткин в письме своим сотрудникам, сообщает издание DUO.

Вдобавок упали продажи, а покупатели начали возвращать уже приобретенный товар.

"Мы не можем обеспечить работой большую часть команды, которую собирали по крохам и которой очень дорожили. Со многими мы будем вынуждены проститься. Это огромный удар, и я прошу прощения у каждого из вас", — сказал Чечеткин.

Компания полностью распустила свой IT-отдел, так как не может платить им зарплату.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения компания полностью потеряла 25 магазинов. Rozetka потеряла множество складов со своих складов — они либо разрушены, либо заблокированы.

Теперь Чечеткин планирует заново запустить бизнес во Львове. При этом там будет склад, который в пятьдесят раз меньше киевских.

"В последние 5 дней мы увидели положительную динамику. Мы построили бомбоубежище на складах под Киевом и люди смогли работать, чувствуя защищенность. Мы смогли наладить логистику товаров, которые нужны украинцам в первую очередь: пищевых продуктов, фонариков, павербанков. Ежедневная посещаемость rozetka.com .ua выросла до миллиона человек. Да, это крохи по сравнению с январем 2022, но все же - это надежда к лучшему", - добавил соучредитель компании.

Фото 2 — Rozetka вынуждена уволить большинство сотрудников из-за последствий войны
Полное письмо Чечеткина. Фото: DUO

Чечеткин констатировал наличие серьезных проблем в работе компании из-за российского военного вторжения в Украину в первые дни вторжения. 

Он также отмечал проблемы с логистикой: по словам сооснователя Rozetkа, блокпосты в городах и на трассах очень сильно замедляют движение, в связи с чем доставка товара поставщиков и пополнение магазинов, равно как и доставка в точки выдачи логистических операторов, происходит со значительной задержкой. Кроме того, компания уже потеряла множество офлайн-магазинов.

Отметим при этом, что еще незадолго до войны, в декабре 2021 года, Rozetkа готовилась к выходу на IPO и подумывала о покупке одного из украинских банков. В ноябре же компания вышла на рынок Узбекистана.

Автор:
Вита Молодан